Счастливого Рождества: королевская семья Испании презентовала рождественскую открытку

Испанская королевская семья презентовала рождественскую открытку. На ней король Филипп VI и королева Летиция изображены вместе с дочерьми.

Весь мир готовится к новогодне-рождественским праздникам. Не являются исключением и монаршие семьи, которые презентуют праздничные открытки. На днях показала торжественную фотографию и королевская семья Испании.

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Рождественская открытка королевской семьи Испании

Король Филипп VI и королева Летиция позировали вместе с дочерьми в очень красивом саду. Принцессы София и Леонор сидели на стульях, а их родители стояли позади.

Ее Величество, которая всегда выбирает для выходов безупречные аутфиты, на этот раз предстала перед объективом камеры в твидовом жакете и белой кофте. Волосы уложила ровно и забрала назад, а на лице сделала повседневный макияж с акцентом на глазах.

Принцессы выбрали для фотографии брюки и уютные свитера, а их отец позировал в сером пиджаке, Вишневом свитере и розовой рубашке.

Рождественская открытка королевской семьи / Фото Getty Images