Сцену нацотбора зажгли участники Детского Евровидения: видео выступления
В интервал-акте национального отбора на Евровидение-2022 зрителей ждал приятный сюрприз. На сцену вышли 4 представителя Украины на Детском Евровидении.
На сцену вышли представители Украины на детском песенном конкурсе за последние четыре года – Дарья Красновецкая, София Иванько, Александр Балабанов и Елена Усенко.
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Сначала зрители на сцене увидели Дарью Красновецкую и Софию Иванько, которые исполнили кавер на победную песню Джамалы – 1944.
Дарья Красновецкая и София Иванько / Скриншот
Следом за ними дуэт Александра Балабанова и Елены Усенко зажег всех присутствующих своим исполнением песни SHUM, с которой Go-A выступали на конкурсе в Роттердаме.
Александр Балабанов и Елена Усенко / Скриншот
Все вместе представители Украины на Детском Евровидении исполнили еще 2 песни – Dancing Lasha Tumbai, с которой Верка Сердючка заняла 2-е место на Евровидении в 2007 году и Wild Dances, с которой Руслана победила в 2004 году.
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Нацотбор на Евровидение: главное
- В финал национального отбора прошли 8 исполнителей. В частности: Cloudless, Michael Soul, Our Atlantic, Barleben, Kalush Orchestra, Roxsolana, WELLBOY, Alina Pash.
- По итогам голосования жюри и зрителей Alina Pash получила 15 из 16 возможных баллов и победила.
- Теперь певица представит Украину на Евровидении-2022, которое пройдет в Турине 10, 12 и 14 мая.