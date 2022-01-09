На сцену дальше я не вышел, – как Евгений Кот травмировался, спасая Тину Кароль на концерте

Известный танцовщик Евгений Кот в 19 лет работал в балете Тины Кароль. Однажды на концерте из-за неудачного трюка он спас артистку ценой собственной травмы.

Известный украинский танцовщик Евгений Кот рассказал о своих травмах. Он признался, что "целыми" у него остались лишь 2 локтевых сустава.

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Как Кот травмировался на концерте Тины Кароль

Все остальные части тела хореографа подвергались многочисленным травмам. Сильно травмировался Евгений Кот и тогда, когда танцевал с Тиной Кароль.

"Я имел опыт работать в балете Тины Кароль в 19 лет. Год у нее танцевал. Был номер на песню "Пупсик". И был там трюк, когда я пролетал через девушек и должен был приземлиться", – поделился артист.

Однако все пошло не по плану, и Евгений Кот мог "приземлиться" на Тину Кароль. Чтобы спасти певицу, танцовщик был вынужден упасть в другом месте.

Однажды ребята застряли работать с аудиторией – я вижу что прыгаю, но девушек не смогу перепрыгнуть. Я летел вниз головой на руки. Летел на Тину, Яну Заец и Катю Кузьменко. И падаю прямо на руки. Мои запястья сразу набухли и на сцену дальше я не вышел,

– признался хореограф.

Мужчина добавил, что несмотря на сильную боль в запястьях он продолжил выступать в туре.