На сцене "Маски" – звездная гостья: кто прятался под костюмом Пальчики

В 6 выпуске 2 сезона шоу "Маска" выступила звездная гостья – певческая и невероятно говорливая Пальчика. Кто из артисток прятался под костюмом и очаровал детективов нежным голосом и оригинальным образом – узнавайте дальше.

Оля Полякова убеждена, что под этим неординарным костюмом спряталась Jerry Heil. Удалось ли звездному детективу разгадать Пальчику – читайте в материале.

Интересно "Маска" 2 сезон 5 выпуск: Жирафиха спела хит Джамалы, а NK почесала ушко Котика

Пальчика – звездная гостья 6 выпуска "Маски"

Пальчика – это маска народной детской любви. Ее эскиз нарисовал юный поклонник гипер-шоу. Дизайнеры "Маски" воссоздали костюм до мелочей.



Звездная гостья "Маска-2" – Пальчика / Фото пресс-службы канала "Украина"

"Привет всем поклонникам загадок! Я – Пальчика. Я готова путать и интриговать и, как вы уже поняли, мне совсем несложно будет обвести вас вокруг пальца. Надеюсь, вы не будете тыкать пальцем в небо, разгадывая меня", – смеясь, сказала Пальчика в эфире.

: Duffy – MercyJerry Heil



Звездная гостья "Маска-2" – Пальчика / Фото пресс-службы канала "Украина"

Кто под маской

Оказалось, что образ, созданный ребенком, примерила на себя солистка группы KAZKA Александра Зарицкая!

Эксклюзивно для 24 канала артистка рассказала об участии в "Маске": "Костюм был более-менее комфортным, когда стояла без головы-пальчиков. Он очень яркий с блестками – все, как я люблю. В нем хотя бы можно было ходить. Знаю, что есть костюмы, в которых даже не походишь. Правда, когда уходила со сцены, едва не упала. К счастью, все обошлось".

Также Александра поблагодарила Елисея, который нарисовал этот образ: "Он настоящий маленький гений. Думаю, для "Маски" нарисует еще много костюмов".

Александра Зарицкая в образе Пальчики / Фото пресс-службы канала "Украина"