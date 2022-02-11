"Сборник топ-синглов": Слава Каминская представила первый сольный альбом

11 февраля 2022 , 15:52
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Источник:

ютуб-канал Славы Каминской

Почти год назад дуэт "НеАнгелы" распался, а Слава и Вика начали сольные карьеры. Каминская первая выпустила премьерный альбом – "Имя Твое". В него вошли семь песен, которые сама артистка назвала "музыкальными драмами" из своей жизни.

Долгожданный релиз первого сольного альбома "Имя Твое" состоялся в пятницу, 11 февраля, в канун Дня святого Валентина. Сама Слава Каминская убеждена, что ее новые хиты станут "саундтреками к 14 февраля".

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Слава Каминская представила первый сольный альбом

В лирический лонгплей о любви вошли семь композиций, написанных разными авторами: Юрием Лемчуком, создавшим хиты "НеАнгелов" – "Роман" и "По клеточкам", Артемом Ивановым, который три года назад написал Каминской сольную песню "Хорошо":

  • "Уходить необходимо";
  • "Не трать мое время";
  • "Рай";
  • "Имя твое";
  • "Пополам";
  • "Должен поверить";
  • "Должен поверить – Piano".

К слову, фортепианную версию песни "Должен поверить" Слава Каминская записала с пианистом-виртуозом Евгением Хмарой.

Слава Каминская на обложке сольного альбома / Фото из пресс-службы

Интересно, что главный сингл альбома "Имя твое" Слава посвятила истории любви с экс-мужем Эдгаром Каминским. Она спела о том, что любовь может трансформироваться и находить продолжение в детях. Тогда как в песне "Пополам" артистка изложила историю последних отношений, закончившихся болезненным расставанием.

Слава Каминская – альбом "Имя Твое": слушайте онлайн

Реакция сети на первый сольный альбом Славы Каминской

  • "Просто сборник топ-синглов, на высоте! На репите уже";
  • "Уже на репите песня "Должен поверить". Альбом роскошный";
  • "До мурашек, вы большая молодец";
  • "Твой голос, талант, подача, смысл – бомба. Твори и вытворяй дальше";
  • "Очень сильно! Какой голос, мелодии, тексты. Настоящее удовольствие от прослушивания";
  • "Каждый трек – хит".
Автор: Марина Джура