Небрежно бросила хлеб для видео и ушла: как блоггера Сашу Чистову захейтили в сети

На днях украинская блоггерша Саша Чистова опубликовала видео из Парижа. Впрочем, многих подписчиков возмутил ролик, распространённый девушкой.

Как оказалось, Александру захейтили из-за того, что она не подняла хлеб, который упал во время съемок видео. Некоторые комментаторы полагают, что это был хайп. В то же время, немало людей отметили, что ничего страшного в этом не видят.

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Саша Чистова небрежно бросила хлеб для видео

В ролике, который знаменитость выставила в инстаграмме, она предстала в стильном образе. Блоггерша надела нежно-розовую юбку, молочный свитер и черные сапоги с белыми гетрами. Волосы девушка собрала в низкий пучок и сделала нежный макияж в чудесных оттенках. Саша опубликовала ролик, где она с багетами в руках выходит из подъезда, словно куда-то торопясь.

При создании этого видео ни один багет не пострадал (и еда не была потрачена в пустую). Все багеты отдали людям, которые нуждаются вместе с любовью и заботой,

– написала блоггер под видео.

Реакция сети

Зрителей возмутило то, что в процессе съемки ролика упал один из багетов. Несмотря на то, что под видео блоггер отметила, что еда никак не пострадала, фаны в комментариях обратили внимание на то, что тот хлеб, который упал, блоггер не подняла. К тому же его прижали двери. Это не понравилось некоторым подписчикам. Они считают, что так нельзя обращаться с хлебом. Особенно когда в твоей стране продолжается кровопролитная война.

"Пусть бы подняла хлеб, который упал";

"Смысл видео какой? Показать, что хлеб упал и не поднять? Тем более описание к видео противоречит картинке";

"Это отнюдь непривлекательно, эстетика начинается там, где заканчивается халатность, поэтому видео создано только для провокаций";

"В твоей стране люди погибают от голода, а ты так небрежно относишься к хлебу";

"Неприятное видео, нельзя так с хлебом обращаться";

"Видео можно было переснять. Специально такое выставили, чтобы больше хайпу поймать";

"Нет слов. Людям что война, что обычный день";

"Неуместно это оправдывать, лучше было снова снять видео. Ибо очень неприятно смотреть, даже если и после подняла";

В то же время, были люди, которым понравился ролик. Они видят его красивым и эстетическим и не считают, что блоггер неправильно повелась.

"Какие душныли в комментариях";

"Будьте проще и старайтесь замечать хорошо, а не зацикливаться на плохом";

"Так красиво и эстетично. Хлеб, который не упал, раздали бездомным, а тот, который упал, скормили птицам. Будьте добрыми людьми";

"Никто не умер от того, что тот кусок багета упал. Хейтят уже за что попало";

"Думаю, она подняла хлеб, просто не на видео";

"Ну почему каждое ваше видео это разрыв сердечка. Очень красиво и эстетично";

"Что вы пристали к тому хлебу? Никто не думал, что тот хлеб, который упал, она могла щенкам отдать или животным каким-нибудь. Ну очевидно. что он не в мусоре";

"Как хорошо, вы невероятная".