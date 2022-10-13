Ее в Украине никто не ждет, – Саша Бо разнесла Софию Стужук, которая рекламирует россиян

Инстаграм-блогерша Саша Бо "прошлась" по коллеге-миллионнице Софии Стужук, которая дременула в Латвию и без упреков совести рекламирует россиян. Она убеждена, что когда-то самой популярной интернет-персоне в Украине больше не место.

27-летняя Саша Бо из Ивано-Франковска заказывала рекламу у Софии Стужук, когда только начинала свою инстаграм-карьеру, однако давно перестала ее уважать. По ее словам, блогерша, которая дружит со сторонниками оккупации Крыма, больше не может называться украинкой.

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Саша Бо разнесла Софию Стужук

Девушка убеждена, что София Стужук до сих пор не определилась, на чьей она стороне. По ее мнению, она пыталась усидеть на двух стульях, но ее замысел провалился. Теперь скандальную "маму троих" будут воспринимать как "российского персонажа".

Ее в Украине, к сожалению, уже никто не ждет. Это было его решение. Последние вещи, которые она совершала, это оплата 200 тысяч рублей за российский курс, реклама каких-то российских магазинов, дающих свои цены в рублях, круговые гивы с теми людьми, которые: "Крымский мост. Крым наш". И она свою аудиторию, украинцев, перекидывает им. Поэтому надо было думать заранее и не стараться сесть на двух креслах,

– эмоционально заявила Саша Бо.

"Меня с Софией уже ничего не держит. Я свое мнение о ней сказала уже давно, еще в прошлом году. Ее здесь никто не ждет. И если бы я совершила такую ошибку, я бы понимала за что это, потому что это небезосновательно", – добавила блогерша.