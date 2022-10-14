Это моя работа, – Саша Бо ответила на упрек в ее "богатой" жизни во время войны

Украинская блоггерша Саша Бо активно ведет блог, где показывает свою жизнь. В интервью ей упрекнули в том, что девушка показывает роскошь в блоге в непростое для страны время, но Саша ответила.

Украинская блоггерша Саша Бо активно ведет свою страницу. Там она показывала и роскошную свадьбу – с брендовой обувью и аксессуарами. В новом интервью блоггеры упрекнули за демонстрацию своей богатой жизни – мол, это не ко времени.

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Саша Бо ответила на критику по поводу ее роскошной жизни

Блогерша рассказала, что никоим образом не хочет затрагивать людей, которые не могут позволить себе дорогие вещи из-за войны. Она объяснила, откуда у нее берутся драгоценности.

Jimmy Choo купила по скидке, а Cartier покупал Платон, сам заказал. Я ничего дорогого себе за период войны не купила. Ни брендовых сумок, ни обуви дорогой. Все это было куплено до,

– объяснила Саша Бо.

"Мои подписчики должны понимать, что все, что я показываю, это я не трачу деньги каждый раз и покупаю все подряд, так расточительна, пока кто-то не может себе продукты купить. Мне это присылают для рекламы, это моя работа. И потом я эти вещи отдаю на благотворительные распродажи. Мои подписчики на меня не злятся. Квартиру я купила до войны, машину два года назад. Чтобы я как-то шиковала… Даже очень богатые люди сейчас экономят".

Детали со свадьбы Саши Бо (Для просмотра фото листайте справа):

Какой была свадьба Саши Бо