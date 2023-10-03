Санта Димопулос официально изменила имя и отчество: звезда показала новые документы
Источник:Санта Димопулос
Певица Санта Димопулос официально сменила имя и отчество. Она показала фото обновленных документов.
Бывшая солистка "ВИА Гры" Санта Димопулос родилась в семье с украинско-ассирийско-греческими корнями. Ее настоящее полное имя – Хрисанти, а отчество звезда была Янисовна.
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Санта Димопулос изменила документы
Теперь же Санта Димопулос решила сменить имя и отчество в официальных документах. Исполнительница будет иметь имя Санта, а отчество – Игоревна. Артистка уточнила, что Игорь – ее биологический отец.
Слезы счастья! Наконец-то я – это я. Я вписала себя в род отца (мой биологический папа – Игорь). Я сменила полное имя на сокращенное – свое, родное,
– поделилась Димопулос.
Новые документы / Фото с инстаграм-сториз
Певица показала фото обновленных документов, полученных 2 октября. Она пошутила о том, как можно сменить Википедию. Там звезда остается со своим полным именем.
Где находится Димопулос
Санта Димопулос с начала полномасштабного вторжения жила во Франции и в Монако. Недавно она с мужем и детьми решила переехать в Дубай. Среди причин – работа ее и мужчины, безопасность и возможности для детей. Дочь Санты София уже пошла в школу.
Певицу спросили, не смущает ли ее то, что в Дубае много россиян, а власть к ним благосклонна. Звезда ответила, что внимание украинцев не на том.
В середине сентября артистка приехала в Киев.