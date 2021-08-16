Санта Димопулос рассказала, как случайно встретила Элтона Джона в Каннах: потрясающие видео

Больше месяца Санта Димопулос отдыхает во Франции на Лазурном побережье, где с семьей арендовала роскошную виллу. Звезда посещает множество светских мероприятий и на одном из них встретила Элтона Джона. Ей посчастливилось услышать обладателя Грэмми вживую.

На днях Санта Димопулос обедала в элитном французском ресторане в Каннах. В это время в заведении с видом на Средиземное море был легендарный британский рокер Элтон Джон. Он сделал сюрприз публике: неожиданно для посетителей подсел к диджею и исполнил хит Cold Heart, который записал в дуэте с Дуа Липой.

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Победительница "Танцев со звездами" призналась, что давно хотела услышать Элтона Джона вживую, но годами откладывала мечту на потом.

Элтон, спасибо за напоминание. Никогда не надо откладывать мечты в долгий ящик, ведь их воплощение делает нас счастливыми. Иногда наши мечты осуществляются совершенно неожиданно и находят нас сами,

– заявила Санта Димопулос.

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В подписи звезда назвала это лето лучшим в своей жизни. И неспроста. Во время отдыха во Франции она успела увидеть не только обладателя Грэмми Элтона Джона, но и голливудских актеров Шэрон Стоун и Орландо Блума. Звезда "Основного инстинкта" была ведущей благотворительного аукциона, на который Санту пригласила "Мисс Украина 2014" Анна Андрес.

Текст публикации Санты Димопулос

"А что, если это моё лучшее лето?" – думала я, глядя на веселого, позитивного мужчину, который просто подсел к диджею и начал петь. Этим мужчиной был Элтон Джон. Он исполнил "тот самый" хит. Я слушала, затаив дыхание, и думала о том, что это же была моя большая мечта – услышать Элтона Джона вживую. И воплощение этой мечты я откладывала много лет.

Элтон, спасибо за напоминание. Никогда не надо откладывать мечты в долгий ящик, ведь их воплощение делает нас счастливыми. Да, иногда наши мечты осуществляются совершенно неожиданно и находят нас сами – так у меня случилось вчера.

Иногда навстречу своей мечте нужно сделать шаг. Или сто шагов – без остановки, не опуская руки. И оно того стоит. Ведь все самые невероятные моменты жизни – это исполнение наших желаний. Никогда не надо забывать о том, что делает нас счастливыми", – написала победительница "Танцев со звездами".