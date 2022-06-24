Санта Димопулос посетила Бородянку и показала разрушенный дом, где до сих пор живут люди

Украинская певица Санта Димопулос недавно приехала в Украину. На днях она побывала в Бородянке.

Бывшая солистка "ВИА Гры" и певица Санта Димопулос пересиживала войну в Италии, но недавно приняла решение приехать в Украину. На днях она побывала в Бородянке, разрушенной русскими военными.

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Санта Димопулос посетила Бородянку

Бородянка стала символом украинской борьбы с русским захватчиком. Хотя главная улица поселка почти полностью разрушена, туда часто приезжают дипломаты и лидеры европейских стран. Поэтому туда пришла и Санта Димопулос. Она проехала по улицам города и показала разрушение одного из домов, где до сих пор живут люди, которым больше некуда идти.

Не передать словами этот ужас от того, что совершил русский мир. В этом доме живут люди, потому что им некуда идти,

– поделилась артистка.

Также Санта Димопулос показала бабушку, которая не ехала из города, потому что не хотела покидать своих собак. Уже возвращаясь в Киев, звезда обратилась к той российской аудитории, которая до сих пор на нее подписана и считает, что в войне "не все так однозначно".

"Отпишитесь от меня сейчас. Потому что в войне все однозначно. Потому что здесь есть добро и зло. Будущее и прошлое. За те деньги, которые Россия потратила на истребление нашего народа и земли, она могла бы вложить в свои глубинки и стать величайшим в истории государством. Но кто создан, чтобы творить, а другие – чтобы уничтожать, испепелять. Одни выбирают нести любовь, другие страх, разрушения и насилие. И все в этой жизни всегда имеют выбор. Я свой сделала давно", – написала исполнительница.

, что Бородянском районе побывала и певица Злата Огневич с волонтерами. Она показала кадры разрушений, пообщалась с жителями и передала гуманитарную помощь.

Санта Димопулос в Бородянке / Фото с инстаграм-сториз Санты Димопулос