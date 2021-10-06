Санта Димопулос показала, как прошел сказочный день рождения дочери: потрясающее видео

Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос пол месяца назад отпраздновала день рождения дочери. И лишь сейчас она опубликовала невероятное видео помпезной вечеринки.

Еще 14 сентября дочери победительницы "Танцев со звездами" Санты Димопулос исполнилось 2 года. Звездная мама и отец Игорь Кучеренко устроили для дочери Софии невероятный день рождения.

Смотрите также Муж Натальи Денисенко признался о возможном пополнении в семье

День рождения дочери Санты Димопулос

Знаменитость показала двухминутное видео, где собрала самые яркие моменты из сказочной вечеринки. Ее организовали на огромной территории под открытым небом. С именинницей можно было сфотографироваться на фоне нескольких фотозон, и больше всего поражала золотистая фотозона с шариками.

Поздравить дочь Санты Димопулос пришел ее старший брат от брака с Джеджулой, друзья звезды, а также звездные коллеги, например, Екатерина Кухар с детьми.

Дети имели возможность принять участие в невероятном количестве развлечений – рисовать граффити, наблюдать за мастер-классами, проводить эксперименты, играть с аниматорами в костюмах героев мультфильмов.

Праздник завершился дегустированием двухъярусного торта, украшенным минифигурками в виде именинницы Софии, а также шоу мыльных пузырей, за которым наблюдали все гости.

День рождения Софии. Спасибо всем, кто принимал участие в нашем празднике,

– подписала ролик певица.

Сказочное видео со дня рождения 2-летней Софии собрало более 14 тысяч просмотров. В комментариях поклонники делились впечатлениями от ролика:

"Куколка";

"Это волшебно! Очень классно дарить детям такие крутые праздники";

"Наилучшие пожелания Софийке";

"Отлично! Как же весело";

"Счастье малышей";

"Сладкая девочка, прямо чудо";

"Какой красивый праздник";

"Какая милость! Счастье Софии".

Отметим, недавно вечеринку ко дню рождения дочери устроила модель Джиджи Хадид и ее любимый Зейн Малик. Они украшали дом и двор большими шариками и подготовили многоярусный оригинальный торт.