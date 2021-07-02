Санта Димопулос объяснила, почему ее больной коронавирусом сын остался в Украине с мачехой

Победительница "Танцев со звездами" Санта Димопулос со всей семьей улетела на отдых во Францию. Звезда взяла с собой даже племянников, а вот сына от Андрея Джеджулы – нет. Даниель болеет коронавирусом, поэтому остался в Украине с мачехой.

После "перезагрузки" на Кипре и в Греции Санта Димопулос устроила семейный отпуск на Лазурном берегу, во Франции. На отдых они полетели частным самолетом, а 12-летнего сына Даниеля оставили на отца Андрея Джеджулу.

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Все потому, что отец шоумена заболел коронавирусом и оказался в больнице. Вслед за ним недуг подхватил внук и жена Андрея Джеджулы Юлия Леус, которая четыре месяца назад родила дочь. Звезда не стала рисковать здоровьем близких и оставила сына лечиться в Украине.

У нас целый дом детей – Софа, дети Игоря, мои племянники, куча работников. Конечно, я не могу рисковать здоровьем всех этих людей. София тоже не болела коронавирусом, поэтому Дени остался у отца,

– объяснила Санта Димопулос.

Однако пока Андрей Джеджула гастролирует со спектаклями и ведет корпоративы, за Даниелем ухаживает Юлия Леус, которая также лечится от COVID-19. Подписчиков Санты откровенно возмутило то, что она наслаждается отпуском тогда, как ее сыном занимается мачеха.

"Сын должен был сидеть с папой, а не с Юлей. Он захотел побыть с отцом часть лета. Потом выяснилось, что дедушка заболел", – эмоционально ответила победительница "Танцев со звездами". Так, Санта Димопулос выступила с критикой в адрес бывшего мужа.

"Он что-то в своей жизни явно делает не так. Я, конечно, волнуюсь, какой пример он дает нашему сыну", – добавила знаменитость.



Фото из инстаграма Санты Димопулос

Добавим, недавно звезда рассказывала, что пока она отдыхала на Кипре, в Украине заболели все ее дети. Дочь София заболела корью, дети мужа-бизнесмена Игоря Кучеренко заболели, а у Даниеля тогда лишь подозревали коронавирус.