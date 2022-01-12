Санта Димопулос в белом платье позировала на пляже: где отдыхает звезда

Знаменитости продолжают делиться фотографиями из отпусков. Санта Димопулос часто путешествует и после рождественских праздников решила посетить Дубай.

Санта Димопулос является примером для многих украинских модниц, ведь она всегда выглядит стильно. Для путешествий знаменитость выбирает образы, которыми подчеркивает вкус в одежде.

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Пляжный look Санты Димопулос

Для прогулки по солнечному пляжу Санта выбрала длинное летнее платье белого цвета. Наряд был асимметричного покроя, на тонких бретелях, с глубоким декольте. Димопулос была без бюстгальтера, что придало образу сексуальности. На талии виднелся тоненький коричневый ремешок. Такой look дополнили соломенные босоножки на высокой подошве.

Среди аксессуаров Санта выбрала: большую пляжную сумку, шляпу, браслеты, серьги, кольца и большие солнцезащитные очки. Волосы она собрала сзади, а на лице сделала легкий макияж в натуральных оттенках. Белое платье удачно подчеркнуло безупречный золотистый загар.



Санта Димопулос в белом платье / Фото из инстаграма Санты Димопулос



Санта Димопулос в белом платье / Фото из инстаграма Санты Димопулос

Отметим, жена Евгения Кошевого для пляжной прогулки также выбирала белый наряд. В сарафане Ксения позировала босиком на белоснежном песочке. Супруги отдыхают на Мальдивах.