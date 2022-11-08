В разговоре для 24 канала артистка призналась, что во время войны начался новый период в ее творчестве. Сейчас SANSA, как и многие другие музыканты, занимается благотворительностью.

Читайте также Начал карьеру во время полномасштабной войны – интервью с блоггером и певцом Ostrovskyi

24 февраля началась полномасштабная война, каковы твои первые воспоминания о том дне? Догадывалась ли ты, что может быть такое наступление и столь ужасающие события?

24 февраля я проснулась от взрывов и звонков близких, что началась война. Как и у каждого внутри был страх, паника, я совсем не понимала, что мне делать и как действовать. Была шокирована, что в наше время это может быть. Еще несколько дней я находилась в Киеве. И от того, что слышала и видела в первые дни войны моя нервная система не выдержала. Били ракеты и казалось, что горело небо. Мы с дочерью уехали на Запад Украины. Я не была готова к полномасштабному вторжению ни морально, ни фактически. Слышала, что в новостях говорили, что может быть нападение. Допускала, что возможно обострение на Донбассе, но не думала, что вся Украина будет в огне. Теперь мы понимаем все. Мы сильны и независимы. Я очень благодарна нашим защитникам, они меня очень мотивируют. Верю, что победа за Украиной.

Моя земля – это Украина. И я буду с ней навсегда.

Во время войны ты начала новый этап в своей карьере – пишешь стихи для своих песен на украинском языке. Как родилась песня "Моя земля"?

Когда мы приехали на Запад Украины, я была морально истощена. Трудная дорога, переживания за всех людей, за страну повлияли на самочувствие. Где-то два дня я просто спала. Проснувшись, написала стихотворение "Моя земля". Он мне приснился и то, что было на душе, то и легло на бумагу. Я почувствовала в себе силы и поняла, что мы, украинцы, единственные, у нас есть мощная сила духа и добрая душа, мы очень разные с россиянами.

Я начала писать песни, когда было больше всего больно.

Какой вклад сейчас ты вносишь для государства? Это волонтерская деятельность или благотворительность?

Это, пожалуй, более благотворительная деятельность. Недавно ко мне обратился близкий друг с просьбой купить дрон для его батальона. И мы это сделали с удовольствием. В благодарность ребята передали флаг Украины. Теперь я выхожу с ним на сцену – это моя гордость и амулет. Честно, я очень счастлива, что я украинка. С большим уважением пою для наших военных на благотворительных мероприятиях. Чувствую, что это мой зов, что это и есть моя миссия к этому времени. Мне приятно дарить людям радость, делиться опытом, помогать финансово армии и людям, пострадавшим от войны. Мой главный месседж: никогда не поздно что-нибудь начинать, не надо опускать руки.

Мой первый выход на сцену прошел во время благотворительного концерта для наших военных. Теперь я понимаю, какая моя миссия во время войны.

Что тебе музыка?

Музыка – это мое настроение. Я просыпаюсь и сразу включаю музыку. Она очень сильно заряжает меня на весь день. Я с ней мечтаю, строю планы на будущее, она окрыляет и дает силы. Мои новые песни создавались через слезы за нашу страну, переживания за наших воинов. Это будет альбом, который я не могла записывать без слез. Я очень эмпатичный человек и воспринимаю все очень близко к сердцу.

Что планируешь в дальнейшем в сфере творчества?

Я планирую выпустить украиноязычный альбом, сделать крутую презентацию, а после – сольный концерт.

Подготовила Кристина Пшик