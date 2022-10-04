От Лободы до Горбунова: самые популярные инстаграм-блоггеры среди звезд

Украинские селебрити уже давно стали лидерами мнений благодаря соцсетям. Активнее всего они пользуются приложением Instagram, где публикуют собственные фото и видео, а также реагируют на события, происходящие в Украине и мире.

Благодаря многим инструментам в развлекательной соцсети художники давно рассказывают своей большой аудитории о новых музыкальных хитах, шоу, интервью, фильмах, книгах и прочем. В частности, Instagram давно стал хорошим источником заработка, ведь так артисты могут брать средства за рекламу. Правда, во время войны этот доход стал менее прибыльным, как рассказывают сами звезды.

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Многие блоггеры до полномасштабного вторжения использовали в своих блогах русский язык, но с обретением закона "об использовании государственного языка на вебсайтах, вебстраницах в социальных сетях и в мобильных приложениях" – все изменилось. После острых споров и конфликтов селебрити все же украинизировались в публичном пространстве. Многие вообще изменили свою позицию, к примеру, певица Светлана Лобода, которая весной осудила политику России и Кремля после 8 лет молчания. Впрочем, невозмутимыми в своей ангажированности остались Регина Тодоренко и Ани Лорак, которые, несмотря на большую инстаграм-аудиторию, не вошли в список 24 канала самых популярных блоггеров среди звезд.

Обратим внимание, что соцсети – часто единственный источник информации для украинцев, поэтому аудитории подписчиков у артистов – колоссальные. К ним часто прислушиваются украинцы и подражают их мнениям и решениям. Поэтому важно контролировать и анализировать, что именно публикуют у себя звезды в соцсетях и какое влияние это может оказать на их поклонников.

Самые популярные инстаграмм-блоггеры среди звезд Украины

1.Светлана Лобода – 14,6 миллиона подписчиков

2.Снежана Онопко – 9,9 миллиона подписчиков

3.Евгений Комаровский – 8,2 миллиона подписчиков

4.Настя Каменских – 5,4 миллиона подписчиков

5. Надя Дорофеева – 5,3 миллиона подписчиков

6. Леся Никитюк – 4 миллиона подписчиков

7.Алина Байкова – 3,6 миллиона подписчиков

8. Монатик – 2,8 миллиона подписчиков

9.Оля Полякова – 2,7 миллиона подписчиков

10. Антон Птушкин – 2,4 миллиона подписчиков

11.Мария Ефросинина, Потап и Дмитрий Комаровов – 2 миллиона подписчиков

12. Анна Тринчер – 1,9 миллиона подписчиков

13. Тина Кароль, Екатерина Осадчая и Андрей Бедняков – 1,8 миллиона подписчиков

14.Дзидзьо и Сергей Притула – 1,6 миллиона подписчиков

15.Наталья Могилевская, Дмитрий Гордон и Евгений Кошевой – 1,3 миллиона подписчиков

16.Макс Барских – 1,2 миллиона подписчиков

17.Анита Луценко – 1,1 миллиона подписчиков

18. Юрий Горбунов и Дмитрий Карпачев – 1 миллион подписчиков

Отметим, что мы приняли во внимание только самых популярных медийных звезд в разных сферах, аудитория которых выше одного миллиона подписчиков. Данные были взяты по состоянию на

Самые популярные инстаграмм-блоггеры среди звезд Украины/ Инфографика 24 канала