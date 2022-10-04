От Лободы до Горбунова: самые популярные инстаграм-блоггеры среди звезд
Украинские селебрити уже давно стали лидерами мнений благодаря соцсетям. Активнее всего они пользуются приложением Instagram, где публикуют собственные фото и видео, а также реагируют на события, происходящие в Украине и мире.
Благодаря многим инструментам в развлекательной соцсети художники давно рассказывают своей большой аудитории о новых музыкальных хитах, шоу, интервью, фильмах, книгах и прочем. В частности, Instagram давно стал хорошим источником заработка, ведь так артисты могут брать средства за рекламу. Правда, во время войны этот доход стал менее прибыльным, как рассказывают сами звезды.
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Многие блоггеры до полномасштабного вторжения использовали в своих блогах русский язык, но с обретением закона "об использовании государственного языка на вебсайтах, вебстраницах в социальных сетях и в мобильных приложениях" – все изменилось. После острых споров и конфликтов селебрити все же украинизировались в публичном пространстве. Многие вообще изменили свою позицию, к примеру, певица Светлана Лобода, которая весной осудила политику России и Кремля после 8 лет молчания. Впрочем, невозмутимыми в своей ангажированности остались Регина Тодоренко и Ани Лорак, которые, несмотря на большую инстаграм-аудиторию, не вошли в список 24 канала самых популярных блоггеров среди звезд.
Обратим внимание, что соцсети – часто единственный источник информации для украинцев, поэтому аудитории подписчиков у артистов – колоссальные. К ним часто прислушиваются украинцы и подражают их мнениям и решениям. Поэтому важно контролировать и анализировать, что именно публикуют у себя звезды в соцсетях и какое влияние это может оказать на их поклонников.
Самые популярные инстаграмм-блоггеры среди звезд Украины
1.Светлана Лобода – 14,6 миллиона подписчиков
2.Снежана Онопко – 9,9 миллиона подписчиков
3.Евгений Комаровский – 8,2 миллиона подписчиков
4.Настя Каменских – 5,4 миллиона подписчиков
5. Надя Дорофеева – 5,3 миллиона подписчиков
6. Леся Никитюк – 4 миллиона подписчиков
7.Алина Байкова – 3,6 миллиона подписчиков
8. Монатик – 2,8 миллиона подписчиков
9.Оля Полякова – 2,7 миллиона подписчиков
10. Антон Птушкин – 2,4 миллиона подписчиков
11.Мария Ефросинина, Потап и Дмитрий Комаровов – 2 миллиона подписчиков
12. Анна Тринчер – 1,9 миллиона подписчиков
13. Тина Кароль, Екатерина Осадчая и Андрей Бедняков – 1,8 миллиона подписчиков
14.Дзидзьо и Сергей Притула – 1,6 миллиона подписчиков
15.Наталья Могилевская, Дмитрий Гордон и Евгений Кошевой – 1,3 миллиона подписчиков
16.Макс Барских – 1,2 миллиона подписчиков
17.Анита Луценко – 1,1 миллиона подписчиков
18. Юрий Горбунов и Дмитрий Карпачев – 1 миллион подписчиковОтметим, что мы приняли во внимание только самых популярных медийных звезд в разных сферах, аудитория которых выше одного миллиона подписчиков. Данные были взяты по состоянию на 1 октября 2022 года.