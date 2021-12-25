Самое сложное – менять голоса, – эксклюзивный комментарий MELOVIN о победе в "Маске"

25 декабря отгремел грандиозный суперфинал 2 сезона "Маски", в котором победила ... . Эксклюзивно для читателей она призналась, что во время участия в шоу было самым сложным.

За победу во 2 сезоне "Маски" боролись Мухомор, Жирафа и Скандал. Однако лишь один участник получил желанную статуэтку и звание победителя.

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За шаг до победы маску снял меланхоличный и одинокий Мухомор. Под этим костюмом скрывался певец Олег Кензов. В образе Скандала на сцену "Маски" выходила Оля Цибульская. Когда маску снял Жираф, то судьи были ошеломлены, ведь они совсем не ожидали увидеть MELOVIN!

Очень удивлен был Дзидзьо, ведь он был "влюблен" в Жирафу и всем сердцем болел за эту участницу.



MELOVIN – победитель шоу "Маска" / Фото пресс-службы

MELOVIN о победе в "Маске-2"

MELOVIN эксклюзивно для читателей Showbiz 24 рассказал, что сложнее всего во время участия в "маске" было менять голоса. Однако ему повезло, что были преподаватели, вместе с которыми работал над вокалом. Он подружился с ними, было очень приятно работать вместе, постоянно приносил им лакомства.

Я понимаю, что менять голоса – это как бы менять пол на одну секунду, но физически не желать этого. Ментально надо было изменить тембр под Шер или Аллу Пугачеву. И сделать это так, чтобы спутать всех экспертов шоу,

– поделился победитель.



MELOVIN – победитель шоу "Маска" / Фото пресс-службы

Артист добавил, что внутренне смена песни никак его не изменила, потому что в караоке он часто поет с друзьями или в Карпатах, по дороге куда в автомобиле играет огромная колонка: "мы пели, я менял голоса, могу пародировать многих артистов. Это не вызывало страха, но вызывало профессиональную цель – сделать это круто. У меня была цель не просто сделать пародию, а включить в своих связях какие-то такие акценты, которые мне напомнят Шер и все скажут: "Это не MELOVIN".

Образы Жирафы на "Маске" / Фото пресс-службы