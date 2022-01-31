Сами среди океана: Евгений Хмара рассказал о приключениях с женой на острове Маврикий

Талантливый виртуоз, пианист Евгений Хмара обожает зимой проводить время в теплых странах. В этот раз для отдыха он выбрал сказочный остров – Маврикий.

Евгений отметил, что в такие дальние путешествия стоит покупать туры, путевки, однако он и его жена Дарья не любят гостиницы, автобусные экскурсии, поэтому самостоятельно арендовали апартаменты и автомобиль.

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Приключения Евгения Хмары на Маврикии

Такой вариант отдыха не только более комфортный, но и дешевле. На острове Дарья и Евгений успели посетить одно из чудес света – пески Шамарель. Это разноцветные пески от ярко-оранжевого до нежно-розового.

Вы никогда не забудете эту красоту природы, там расположен красивый водопад Шамарель и завод рома,

– поделился Евгений.

Дети супругов получили большое удовольствие от природных парков и заповедников, которые там посетили. На острове есть развлечения для всех членов семьи, поэтому каждый сможет найти себе что-нибудь по душе.

Евгений Хмара и Дарья Ковтун на Маврикии / Фото пресс-службы

Однажды, пока у детей был обеденный сон, Евгений и Дарья отправились в океан плавать на сапборде. Отплыв от берега на расстояние 500 метров, начался сильный ветер.

В этот момент я был в воде, а Дашу на сапборде начало быстро уносить в океан. Я плыл изо всех сил, чтобы догнать ее и потом плыть к берегу, но мои попытки были неудачными. Мне казалось, что стою на месте. В какой-то момент я начал высматривать вертолеты и суда, просить о помощи,

– вспомнил виртуоз.

Это приключение завершилось хорошо. Но Евгений признался, что в тот момент почувствовал себя героем Тома Хэнкса из фильма "Изгой", который остался в открытом океане на самодельном плоте: "Мне хотелось показать Даше дельфинов, плавающих в той местности, с которыми за день до этого я плавал, поэтому мы заплыли немного глубже и дальше".

После этой истории влюбленные не рисковали, а наслаждались местными вкусностями, пляжным отдыхом, экскурсиями к водопадам и прекрасной летней погодой.