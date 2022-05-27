Садовой помогает Притуле продавать трофеи Евровидения: как он выглядит в розовой панаме Kalush

На пару с Сергеем Притулой Андрей Садовой сделал фото для привлечения внимания к благотворительному аукциону группы Kalush Orchestra, которая принесла Украине победу на Евровидении-2022. Они оба примеряли розовые панамы рэпера Олега Псюка.

Важная тема Kalush Orchestra выставил на продажу трофей Евровидение: при чем здесь Сергей Притула

Я полностью осознаю, насколько глупо мы с Сергеем Притулой смотримся в этих панамах. Хотя Олегу из группы Kalush она действительно подходит. Но ради хорошего дела нужно делать все. Поэтому переходите по ссылке и участвуйте в розыгрыше легендарной розовой панамки,

– призвал Андрей Садовой.

В своем же фейсбуке Сергей Притула рассказал, как уговорил Садового надеть панаму Олега Псюка из Kalush Orchestra. Мэр Львова не хотел выглядеть смешным, но как только услышал о сборе для Вооруженных Сил Украины, сразу стал в кадр.

"Я: Андрей Иванович, помогите подсветить розыгрыш панамки от Калуша! Садовой: не вопрос, что делать? Я: сфоткаемся в панамках! Садовый: но мы будем очень смешно выглядеть. Как-то не подходит! Я: но соберем кучу денег и купим всякого разного важного для ВСУ! Садовой: ни слова больше", – передал диалог Сергей Притула.

А я потом вам покажу, что мы на эти деньги купили. У меня карты есть, могу показать! И вот тогда пусть кто-то скажет, что этот нелепый вид не стоил того! Еще раз спасибо за поддержку,

– добавил волонтер в комментарии.

Скриншот из фейсбука Андрея Садового

Как продвигается благотворительный аукцион Kalush Orchestra и Сергея Притулы

Напомним, что для того чтобы принять участие в розыгрыше розовой панамы Kalush Orchestra на счет фонда Сергея Притулы нужно задонатить всего 200 гривен – чем больше пожертвований, тем больше шансов на победу.

А хрустальный кубок Евровидения-2022 из Турина достанется тому, кто внесет наибольший вклад в криптовалюте или традиционной валюте.

Всего за два дня аукциону удалось собрать более 3 миллионов гривен за панаму, а самая высокая ставка за кубок в крипте – 19 717 долларов!

Благотворительный аукцион Kalush Orchestra и Сергея Притулы: фото