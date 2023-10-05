Перешла на сторону россиян и ездила в Москву: народной артистке Украины грозит 12 лет тюрьмы

Народная артистка Украины Ружена Рублева во время оккупации Херсона перешла на сторону россиян. Актриса прославляла "русский мир" и ездила в Москву. Теперь ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Ружене Рублевой инкриминируют коллаборационную деятельность. Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт по актрисе-предательнице.

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Рублевой грозит 12 лет тюрьмы

Ружена активно участвовала в пропагандистских мероприятиях. К примеру, артистка-коллаборантка выступала в сопровождении русского хора на концерте, посвященном "вхождению в состав России новых территорий".



Ружена Рублева выступила в Москве / Скриншот по видео

СБУ провело досудебное расследование, а прокуроры уже направили акт в Ровенский городской суд.

Коллаборантцы инкриминируют статью 111-1 Уголовного кодекса Украины. Ее санкция предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 12 лет.

Где сейчас Рублева

В конце лета 2022 года Ружена перешла на сторону окупантов. Она стала "директором" двух музыкальных школ в оккупированном Херсоне. Актриса учила детей прославлять Россию через музыку. Впоследствии она выступила на "празднованиях" по поводу аннексии Херсонщины. К счастью, ВСУ деоккупировали эту область.

Где сейчас предательница? После выступлений в Кремле она в основном находится в Геническе, где занимается постановкой пропагандистских представлений в оккупационном театре.

Также Рублева продолжает развлекать россиян. Несколько дней назад актриса засветилась в Анапе, где выступила с другими актерами предателями.



Ружена Рублева выступила в Анапе / Фото "Мост"

Что известно о Ружене Рублевой