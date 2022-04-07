"Русский, но бесплатный": блоггер из Луцка рекламирует сайт гороскопов государства-агрессора

Блогерка из Луцка Екатерина Якемчук, уже неоднократно подозреваемая в аферах с интернет-розыгрышами, вляпалась в очередной скандал. Девушка дала рекламу российскому сайту с натальными картами (личными гороскопами) и призвала заходить к нему через VPN.

Днем раньше Екатерина рекламировала в инстаграмме сайт с российским доменом, где подписчики вроде бы могут узнать свой персональный гороскоп всего по некоторым личным данным. Для этого на сайте просят предоставить информацию об имени, дате, времени и месте рождения, часовом поясе и даже координатах пребывания человека. После этого сайт вроде бы подбирает личный прогноз для человека.

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Данные, которые нужно ввести на русском сайте натальных карт / Скриншот с сайта

Конечно, в правдивость такой информации верить не стоит, однако российский ресурс легко может собрать данные пользователей сайта из разных стран мира. Как подчеркнула сама Екатерина, если сайт не открывается, то необходимо воспользоваться VPN и в настройках выбрать Россию.

В сети многие пользователи начали возмущаться рекламой волынской блоггерши, еще и во время войны России с Украиной. Однако Екатерина Якимчук не видит в этом ничего плохого. Она говорит, что сделала многое для Украины и выливать на нее свою агрессию и зависть – не нужно.

Мне очень странно. Люди, делающие эти репосты, они не знают куда девать свое внутреннее переживание, не знают, как справиться с эмоциями и агрессией, которая у них есть внутри. Они тегают меня, потому что у них есть какая-то неприязнь ко мне, может, они думают, что я как-то нечестно зарабатываю деньги или все просто так мне досталось. Может, они думают, что я реально сделала что-то плохое,

– ответила Катерина.

А что она якобы призывает вводить свои данные на сайте, то Якимчук сказала, что там нет просьбы ввести, где вы находитесь, называть имена родственников или банковской карты. А что касается ввода данных о местоположении, то она говорит использовать VPN, чтобы сайт ничего не отследил. Девушка также показала кадры камер видеонаблюдения под ее домом, где к ней пришли неизвестные. Она уже якобы вызвала полицию.

Екатерина Якимчук рекламирует российский сайт гороскопов / Фото с инстаграм-сторис блоггерки