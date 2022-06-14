Русские обстреляли дом, где останавливалась Маша Ефросинина: в каком городе это было
Источник:инстаграмм Маши Ефросининой
Телеведущая Маша Ефросинина отреагировала на обстрел Черткова в Тернопольской области. Она рассказала, что останавливалась в одном из домов, в которые попала ракета.
Трагедия произошла вечером 11 июня. В результате обстрела пострадали 22 человека, среди которых дети. Ведущая подчеркнула, что ее ненависти нет предела.
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Маша Ефросинина об обстреле Черткова
В начале полномасштабной войны Маша Ефросинина вместе с детьми уехала из Киева. Она не знала, куда будет ехать, на ночь остановилась в Чорткове Тернопольской области.
Тогда незнакомые люди предоставили убежище Маше, ее детям и друзьям. Теперь дом, ранее казавшийся безопасным убежищем, разрушен. Тогда для Ефросининой и ее детей это был первый ночлег, когда они ехали в никуда с одним чемоданом.
В одном из этих разрушенных построек мне с семьей и друзьями предоставили убежище на ночь и накормили, когда мы ехали в никуда. Я уже задыхаюсь от ненависти и боли за то, что никак не кончится этот террор,
– написала Ефросинина.
Маша Ефросинина об обстреле Черткова / Скриншот инстаграм-сториз ведущей
Обстрел россиянами Черткова: что известно
- Вечером 11 июня в Тернопольской области была объявлена воздушная тревога.
- Во время нее жители Черткова сообщили о звуках взрывов.
- В 22:04 информацию о взрывах подтвердил глава ОВА Владимир Труш. На место трагедии выехали специалисты.
- Мэр Тернополя Сергей Надал сообщил, что вражеские снаряды могли быть выпущены из Черного моря.
- Жители Черткова рассказывали, что в определенных районах города была очень сильная ударная волна. В результате этого в некоторых домах буквально выбило окна. Об этом свидетельствуют также видео, опубликованные в сообществах.
- Известно о частичном разрушении военного объекта, а также 4 домах в Чорткове.
- В результате обстрела пострадали 22 человека.