Участие Русланы в финале Евровидения-2023: креативный директор объяснил роль певицы
Источник:KP.UA
Креативный директор Евровидения-2023 от Украины Герман Ненов прокомментировал скандал между организаторами конкурса и певицей Русланой, которую якобы не пригласили на финал. В команде певицы ее участие еще не подтвердили, однако Ненов уже объяснил роль Русланы на Евровидении.
Напомним, что именно Руслана стала первой артисткой, одержавшей победу от Украины на конкурсе 9 лет назад певица очаровала своим хитом Wild Dances и эффектным номером на Евровидении-2004.
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Однако в этом году с Русланой разразился скандал. Певица заявила, что ее не пригласили выступить на главной сцене Евровидения-2023 в Ливерпуле. Ранее креативный директор конкурса от Украины заявил, что она будет выступать вживую из Киева, однако команда артистки не подтвердила слова Германа Ненова.
Какая роль Русланы в финале Евровидения
Однако Ненов продолжает заявлять, что певица задействована в конкурсе. По его словам, Руслана будет иметь "особую миссию". Впрочем, какую именно Герман не уточнил.
Руслана будет проявлена в рамках шоу, в том числе и в гранд-финале. Она появится в одном из номеров с особой миссией и символизмом. Первая победа Русланы для Украины непременно будет удостоена,
– заявил он.
Ненов также отметил, что почти каждый представитель от Украины на Евровидении, вошедший в топ-10, достоин стоять на сцене в этом году.
" Мы выбирали артистов, выступающих в полуфиналах и финале Евровидение-2023, не по принципу личных симпатий, а по концептуальности конкретно шоу этого года", – сказал директор.
Что же за особая миссия будет у Русланы – неизвестно, однако понятно, что полноценного выступления первой победительницы конкурса от Украины на главной сцене в Ливерпуле не будет.
Теперь известно, что Руслана появится в Ливерпуле, там она проведет два сайд-ивента, то есть дополнительные активности на площадках, работающих для еврофанов и гостей города.
С чего начался скандал: коротко
- После объявления имен артистов, выступающих в фан-зоне, полуфиналах и финале Евровидения, Руслана пожаловалась, что ее на конкурс не пригласили. Она заявила, что бессильна в этой ситуации и будет просто ждать решения.
- Ей ответили в Общественном: там заявили, что Руслан включен в программу Евровидения, и артистка якобы об этом знает. Организаторы конкурса якобы намеревались, чтобы победительница появилась в финале.
- На днях появилась информация, что Руслана должна выступить в финале из Киева. Комментарий ее команды говорит о том, что это может быть фейком. В частности, менеджер Русланы сообщила, что на момент финала Евровидения певица будет находиться в Ливерпуле, а не в Киеве. Поэтому ее выступление физически невозможно