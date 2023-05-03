Участие Русланы в финале Евровидения-2023: креативный директор объяснил роль певицы

Креативный директор Евровидения-2023 от Украины Герман Ненов прокомментировал скандал между организаторами конкурса и певицей Русланой, которую якобы не пригласили на финал. В команде певицы ее участие еще не подтвердили, однако Ненов уже объяснил роль Русланы на Евровидении.

Напомним, что именно Руслана стала первой артисткой, одержавшей победу от Украины на конкурсе 9 лет назад певица очаровала своим хитом Wild Dances и эффектным номером на Евровидении-2004.

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Однако в этом году с Русланой разразился скандал. Певица заявила, что ее не пригласили выступить на главной сцене Евровидения-2023 в Ливерпуле. Ранее креативный директор конкурса от Украины заявил, что она будет выступать вживую из Киева, однако команда артистки не подтвердила слова Германа Ненова.

Какая роль Русланы в финале Евровидения

Однако Ненов продолжает заявлять, что певица задействована в конкурсе. По его словам, Руслана будет иметь "особую миссию". Впрочем, какую именно Герман не уточнил.

Руслана будет проявлена в рамках шоу, в том числе и в гранд-финале. Она появится в одном из номеров с особой миссией и символизмом. Первая победа Русланы для Украины непременно будет удостоена,

– заявил он.

Ненов также отметил, что почти каждый представитель от Украины на Евровидении, вошедший в топ-10, достоин стоять на сцене в этом году.

" Мы выбирали артистов, выступающих в полуфиналах и финале Евровидение-2023, не по принципу личных симпатий, а по концептуальности конкретно шоу этого года", – сказал директор.

Что же за особая миссия будет у Русланы – неизвестно, однако понятно, что полноценного выступления первой победительницы конкурса от Украины на главной сцене в Ливерпуле не будет.

Теперь известно, что Руслана появится в Ливерпуле, там она проведет два сайд-ивента, то есть дополнительные активности на площадках, работающих для еврофанов и гостей города.

С чего начался скандал: коротко