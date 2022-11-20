Руслана спела "Ой у лузі червона калина" на греческом языке: эмоциональное видео из Афин

Победительница Евровидения-2004 Руслана летает по миру с благотворительными концертами в поддержку Украины. В Афинах она с сине-желтым флагом в руках спела "Ой у лузі червона калина" на греческом языке.

После того как лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк спел "Ой, у лузі червона калина" на пустой Софийской площади в Киеве, эта песня стала символом борьбы украинского народа. Руслана, чтобы поблагодарить греков за поддержку, выполнила ее на греческом языке.

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Руслана спела "Ой, у лузі червона калина" на греческом языке

Вчера в Афинах во время благотворительного выступления в поддержку Украины исполнила легендарную "Ой, у лузі червона калина" на греческом языке,

– подписала Руслана.

После мощного исполнения зал разразился криками и овациями, а певица добавила: "Я очень благодарна за все, что вы организуете для Украины, за поддержку Украины. Это очень важно в этот момент".

Интересно, что после сольника Руслана вышла в центр Афин вместе с украинским обществом в Греции и Послом Украины Сергеем Шутенко. С флагами и лозунгами "Путин – убийца", "Россия – государство-террорист" они прошли к Синтагме – площади Конституции, где расположен дворец Греческого парламента.

"Я обратилась с призывом не верить пропаганде, отличать, где правда, а где ложь. После чего мы все вместе исполнили гимн Украины и "Ой, у лузі червона калина", – рассказала певица и поблагодарила всех украинцев, которые не устают выходить на улицы во всем мире.