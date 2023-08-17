Для Андрея его мама – самый большой друг, – Руслана щемяще рассказала об отношениях Кузьмы с мамой

Певица Руслана со щемящей вспомнила, какие отношения были у Андрея Кузьменко с его мамой. Она уверена, что Ольга Михайловна была для Кузьмы – лучшим другом.

Певица Руслана, которая была подругой Андрея Кузьменко, рассказала о его отношениях с мамой 24 Каналу. Сегодня, 17 августа, артисту должно было исполниться 55 лет.

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"Для Андрея его мама – самый большой друг"

Руслана рассказала, что поняла любовь Кузьмы к маме не из-за общения с Ольгой Михайловной, а из-за того, как он общался с ее мамой.

Так, как он мою "маман" обожал, как они вдвоем "ржали" – это нужно было еще видеть… Сразу было заметно, что у Андрея особое отношение к родителям. Самый большой друг для нас – это мама. Для меня мама – это мой самый большой друг. Я видела, что для Андрея его мама тоже самый друг,

– поделилась певица.

"Я видела глаза мамы Андрея, когда мы прощались с Андреем… Тогда в ее глазах было видно, как сильно Андрей ее любил. Это было видно в ее взгляде. Было видно, что она была согрета его любовью".



Андрей Кузьменко с семьей / Фото из семейного архива

Как Кузьменко обожал слово "мама"

Руслана добавила, что Андрей обожал слово "мама". Именно поэтому появилась легендарная песня "Мам". По мнению артистки, такое редко встретишь среди звезд сегодня.

"Среди моих друзей и знакомых не так много людей, которые так обожают свою маму. Для меня мама – тоже все. У меня мама на первом месте. Не просто как слово, а как человек, как друг. Она для меня все. Я и мама – мы остались одним целым. Я чувствовала, что для Андрея так же".

Был момент в жизни Андрея достаточно трудный, связанный с политикой. И когда его мама это болезненно переживала, у него сердце терзалось. Андрей был человеком, полностью принадлежавшим своей маме,

– подытожила Руслана.

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