Руслана Писанка с переломом вышла на связь из больницы и рассказала, когда встанет на ноги
Источник:"Твой день"
Пять дней назад, 4 февраля, Руслана Писанка сломала ногу на спектакле в Киеве. Ее экстренно госпитализировали и уложили на вытяжку. Актриса лишь готовится к операции, но признается, что на ноги встанет через несколько месяцев.
56-летняя Руслана Писанка вышла в прямой эфир инфотейнмент-шоу, ведущей которого работает, и рассказала, что ее дела не так плохи, как кажется. Она не теряет оптимизма и надеется хотя бы на костылях вернуться в студию.
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Как Руслана Писанка чувствует себя после перелома
С субботы, 5 февраля, актриса лежит на вытяжке, а к ее сломанной ноге привязана 8-килограммовая гиря. Однако ее общее состояние прекрасно, она настроена позитивно.
Я чувствую себя нормально. Такое ощущение, будто я уже здорова, но ходить еще не могу. Уже готова к операции, в ближайшее время ее сделают,
– рассказала Руслана Писанка.
"Если сейчас кто-то находится в таком же состоянии, как и я, главное понять, что это сегодня твоя реальность. Так уж получилось, это можно преодолеть. Все пройдет", – добавила знаменитость.
По прогнозам врачей, Руслана Писанка сможет ходить только через 3-4 месяца. Однако сама актриса планирует вернуться на работу значительно раньше. "Думаю, на костылях смогу пришкандыбать на эфир. И даже сесть на высокий стул за столом, что-то готовить. Я же не язык сломала, а только ногу", – пошутила звезда.
Как Руслана Писанка сломала ногу
- 4 февраля Руслана Писанка вместе с Виктором Андриенко и Олегом Филимоновым собрала зрителей в Доме офицеров Вооруженных Сил Украины на спектакль "Поезд "Одесса-мама".
- Они отыграли спектакль и вышли на общий поклон, на котором всегда танцуют под зажигательную музыку. Неожиданно для всех актриса свалилась с высоких каблуков и якобы потеряла сознание, ей пришлось вызвать "скорую".
- Впоследствии выяснилось, что Руслана Писанка была в сознании, но лежала на сцене неподвижно, чтобы не повредить ногу.
- Врачи диагностировали у звезды перелом со смещением и назначили операцию.