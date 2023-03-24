После хейта песни "Дика дичка" Руслан Ханумак объявил о завершении карьеры

На днях в сети завирусилась песня "Дика дичка", но ее жестко захейтили. Теперь певец и автор Руслан Ханумак извинился за свою работу и сделал неожиданное заявление – объявил, что завершает музыкальную карьеру.

В соцсети артист написал, что не хочет против народа. Напомним, что украинцев очень разозлил клип и песня "Дика дичка" с женщинами-военными.

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Автор песни "Дика дичка" отметил, что если люди пишут хейт, то имеют на это право.

Я не буду идти против народа, потому что идущий против украинского народа всегда плохо заканчивает... Еще полгода назад, когда я только начинал свою музыкальную карьеру, не мог себе представить, что заканчивать ее буду именно так. Мне не место в музыке. Я уйду из музыкальной индустрии,

– заявил Руслан Ханумак.

Он также поблагодарил всех женщин, снявшихся в его клипе, поскольку "все это было сделано ради них".

"И хочу извиниться перед теми, кому я разрушил жизнь этой песней и испортил все, что только можно было. Давайте не находить внутреннего неприятеля. Потому что еще дышит русская мечта на нашей земле", – добавил Руслан.

Мнения украинцев по поводу этой ситуации разделились. В комментариях одни отметили, что реакция артиста быстрая и правильная, ведь нельзя делать вид, будто ничего не произошло. Другие удивились, что актер так быстро сдался.

Некоторые еще написали, что это Потап должен был извиниться за песню о волонтерах, а не Ханумак, который не совершил никакого преступления.

Как украинцы отреагировали на заявление Руслана Ханумака:

"Руслан, не надо. Хейтят абсолютно всех артистов, это нужно принять".

"Очень зря, клип и песня понравились. Кому что-то не нравится, пусть проходят мимо".

"Понимаю, что ты не хотел обидеть никого. Поэтому жаль, что произошла реакция, со многими комментариями я не согласен".

"Человек вложил силы в песню, чтобы поддержать украинских военных, но вместо поддержки получил море хейта. В то время когда украинцы должны быть объединены".

"Это очень рациональное решение, еще и Позитив с собой возьми".

"Песня в пару к "Хорошая украинка я, я танцую гопака". Какое дно".

"Поддерживать здесь нечего и точка. Это было неудачное музыкальное произведение от слова совсем".

К слову, недавно Потап также оконфузился из-за трека под названием "Волонтер". Многие артисты возмущены новой песней рэпера. Как реагируют украинцы и почему критикуют Потапа? читайте в статье.