Рука не дрогнет, – Арсен Мирзоян показал оружие, с которым готов встречать оккупантов

Украинский артист Арсен Мирзоян показал оружие, с которым "встречается" каждую ночь. Он поделился, что ему "не дрогнет рука", если придет оккупант.

Известный украинский певец Арсен Мирзоян остался в Украине во время войны. Он показал, что готов встречать оккупантов.

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Арсен Мирзоян готов встречать оккупантов

На личной странице в фейсбуке артист показал оружие, с которым "старается подружиться". Он поделился, что умеет стрелять, поэтому его рука не дрогнет.

Мирзоян не уточнял, поступил ли в ВСУ или терроборону. Однако готов защищать свой дом в любом случае.

Мы встречаемся с ним ночью… пытаюсь подружиться, с ним или с собой… Всегда знал одно: умение бить и умение биться – это разные вещи… но. Стрелять я хорошо умею и рука не дрогнет. Рускофашские товарищи идите на *** из Украины!!! Мне не нужен этот опыт! Но…

– написал Арсен Мирзоян.



Оружие Арсена Мирзояна / Фото из фейсбука артиста

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