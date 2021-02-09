Певица Ирина Федишин продолжает делиться яркими фотографиями с отдыха в солнечной Доминикане. На днях артистка играла в гольф. Для такого занятия она выбрала короткие шорты и розовый топ.

Ирина Федишин наслаждается долгожданным отдыхом на побережье океана. Она мечтала попасть в такой райский уголок планеты и наконец эта мечта осуществилась.

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Чтобы разнообразить отдых на острове, исполнительница решила сыграть в гольф. Она вместе с мужем и сыновьями отправилась на невероятно красивую зеленую территорию, где также продемонстрировала стильный образ.

Летний look Ирины Федишин

Для игры артистка выбрала удобный наряд. Она позировала на камеру в коротком розовом топе на одно плечо. Это был верх от купальника, в котором Ирина уже публиковала снимки. Также видим на Федишин черные шорты. Наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости и акцентировал внимание на ее стройных ножках. Такой look звезда объединила с белыми кедами.

Волосы певица уложила в легкие локоны и убрала в сторону. На лице она сделала нежный макияж. Как всегда, Ирина мило улыбалась и дарила положительные эмоции своим подписчикам.

Гольф придумали шотландские пастухи, которые с помощью палок загоняли камни в кроличьи норы. Но это точно не моя игра. Однако фото на память имею. Как думаете, на сколько ярдов бью?

– поинтересовалась у публикации Федишин.



Ирина Федишин играет в гольф в Доминикане / Фото с инстаграма Ирины Федишин



Ирина Федишин играет в гольф в Доминикане / Фото с инстаграма Ирины Федишин