В черной вышиванке: Елена Зеленская поздравила украинцев с Рождеством

Вечером 6 января первая леди поздравила украинцев с Рождеством. Елена Зеленская позировала возле красивой елки в стильной вышиванке.

Многие украинцы отпраздновали Рождество 25 декабря, но многие все-таки празднуют еще по юлианскому календарю. Президентские супруги поздравляли с праздниками дважды.

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Праздничный образ Елены Зеленской

В канун Рождества первая леди поделилась фотографией, на которой изображена на фоне красивой елки. В этой локации она уже фотографировалась вместе с мужем, поздравляла украинцев с Новым годом.

Для рождественского фото Зеленская выбрала торжественное черное платье с коричневой вышивкой и пуговицами. Талию Елена подчеркнула тонким коричневым ремешком. Волосы она аккуратно уложила, на лице сделала легкий макияж в чудесных тонах и довершила аутфит лаконичными серьгами.

"С Рождеством всех, кто празднует сегодня", – лаконично подписала фотографию первая леди.



Елена Зеленская поздравила с Рождеством / Фото с телеграмма первой леди

Напомним, Рождество по григорианскому календарю – 25 декабря Елена Зеленская провела вместе с детьми в Охматдете. Она устроила день чтения – такую традицию супруга президента организовала еще в прошлом году. Там первую леди увидели в необычном для нее повседневном образе. Она позировала в голубых широких джинсах и вязаном теплом свитере горчичного цвета. Волосы Зеленская собрала в лаконичный пучок и украсила уши золотыми серьгами.