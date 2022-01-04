Рождественские праздники во Львове с Олегом Скрипкой, "Хореей Казацкой", НАОНИ: график концертов

Фестиваль "Страна грез" приглашает отпраздновать рождественские праздники во Львове вместе с Олегом Скрипкой, "Хореей Казацкой" и НАОНИ. Концерты пройдут 7, 8 и 9 января.

Праздничный фестиваль закроют своими выступлениями украинские артисты. Организаторы приглашают львовян и гостей города приобщиться к ярким событиям.

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7 января на этнофестивале выступят "Хорея Казацкая" и "Майстерня ЧГС";

8 января – Burdon Folk Band и "Роялькіт";

9 января – Олег Скрипка, Национальный академический оркестр народных инструментов Украины, Юрий Иосифович и "Сердце. Новая автентика".

Ennio Event Square, улица Джерельная, 2218:00

Просмотреть концертную программу и купить билеты можно по ссылке.

Олег Скрипка – "Щедрик": смотрите видео онлайн

Кроме концертов на фестивале "Страна грез" будут:

мастер-классы:

ярмарка аутентичных изделий;

вертепы;

художественные мастерские;

вкусная этническая кухня;

фабрика игрушек.

Вход на территорию фестиваля возможен с 15.00. На все локации кроме концертов вход свободный.