"В самое сердце": Roxolana выпустила видео на песню, которую написала по мотивам поэзии Издрыка

Украинская певица Roxolana недавно представила новую песню "Сумую циклічно", написанную по мотивам поэзии Юрия Издрыка. Теперь звезда выпустила mood-видео на новый трек, от него уже фанатеют поклонники.

Отметим, что эта песня из нового миниальбома "Настроение: спешить жить", описывающего "эмоциональные качели и неопределенность из-за войны". Поклонники певицы просто в восторге от трека.

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О чем песня "Сумую циклічно"

Песню Roxolana написала по мотивам поэзии Cycles Юрия Издрика, она посвящена любви. Певица объяснила, что из-за войны многие пары вынуждены быть врозь. Кроме того, в это время кто-то сумел обрести новую любовь.

Все влюбленные каждый день испытывают непростые эмоции. Мне хочется их поддержать и сказать, что это нормально, ведь нет сейчас человека, который не испытывал бы на себе такого перепада чувств. Но я верю, что любовь способна победить все,

– высказалась Роксолана.

Смотрите видео на песню "Сумую циклічно":

По ее мнению, украинцы выйдут из этих "качелей" и станут еще сильнее, будут любить еще более нежно и страстно.

Реакция сети на песню Roxolana

Поклонники фанатеют от нового трека. В комментариях они выразили свое восхищение и поблагодарили Роксолани:

"Кайф! Это что-то уникальное и очень красивое на украинских просторах".

"Любимый трек!"

"В самое сердце".

"Как красиво".

"Обожаю эту песню".

"Это прекрасно".

Сейчас певица находится в благотворительном туре "Непокоренные". Вместе с KOLA, Мартой Липчей и Энджи Мелой она собирает помощь на реабилитацию и протезирование украинских военных.

Это уже вторая песня Roxolana, написанная на поэзию Юрия Издрыка. Первая "Говори" вышла еще в 2021 году в рамках альбома Ukraine Is. Тогда Елена Зеленская создала общий проект с певицей. Они выпустили совместное видео "Говори", которое записали на жестовом языке.