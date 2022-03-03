Роузи Хантингтон-Уайтли посочувствовала матерям Украины, которые ночуют в бомбоубежищах с детьми

3 марта 2022 , 17:25
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Источник:

инстаграм Роузи Хантингтон-Уайтли

Супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли стала мамой в начале февраля. Ее дочери Изабелле всего месяц, поэтому звезда как никто другой переживает за матерей и детей Украины, которые из-за войны ночуют в бомбоубежищах и становятся беженцами.

На восьмой день войны почти не осталось звезд мирового шоу-биза, которые не выразили бы свою поддержку Украине. Вслед за моделями Кендалл Дженнер, Беллой Хадид и Эльзой Госк это сделала Роузи Хантингтон-Уайтли. Ее сердце разрывается из-за обездоленных матерей и детей. 

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Рози Хантингтон-Уайтли поддержала Украину в войне с Россией 

В инстаграм профиле с почти 15-миллионной аудиторией супермодель написала, что в отчаянии из-за войны в Украине. Она, как молодая мама, больше всего сочувствует детям, которые должны отсиживаться в бомбоубежищах. 

Когда я сижу со своей семьей в безопасности, кормлю своего новорожденного ребенка, я думаю об украинских матерях и семьях, которые с младенцами прячутся ночью в бомбоубежищах… В эти моменты не знаешь, что написать или сказать, но мое сердце и мысли с народом Украины,
– написала Розе Гантингтон-Уайтли. 

Она добавила, что поддерживает Украину не только словами, но и финансово. Модель пожертвовала средства в Unicef ​​Ukraine и призывает своих фанатов со всего мира делать то же. 

Розе Гантингтон-Вайтли поддержала Украину в войне с Россией / Фото с инстаграммы модели

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Полный текст публикации Роузи Хантингтон-Уайтли: 

Наблюдать за последними днями в Украине было, мягко говоря, отчаянно и ужасающе.

Когда я сижу со своей семьей в безопасности, кормлю своего новорожденного ребенка, я думаю об украинских матерях и семьях, которые с младенцами и детьми прячутся ночью в бомбоубежищах или приезжают в лагеря, а семьи разделены границами с близкими, которых уже нет. В эти моменты не знаешь, что написать или сказать, но сердце мое и мысли с народом Украины. Сегодня я буду жертвовать Unicef ​​Ukraine. Если можете, пожалуйста, сделайте это тоже. 

Мои друзья из Olēnich, одного из моих любимых украинских модных брендов, попросили меня поделиться ресурсами и информацией с теми, кто хочет знать, чем еще они могут помочь. 

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Автор: Марина Джура