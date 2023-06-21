Не был гражданином России: можно ли в Украине исполнять песни Виктора Цоя

2 июня во Львове разгорелся скандал – парень решил публично спеть песни Виктора Цоя. После этого Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию сообщило, запрещены ли композиции этого советского артиста в Украине.

Поскольку во время полномасштабной войны украинцы максимально отказываются от всего русского, то поведение горе-музыканта возмутило львовян. На замечание юноша отреагировал бурно, но после заявления в полицию поспешил извиниться.

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Можно ли в Украине исполнять песни Виктора Цоя

Госагентство по искусствам, которое подчинено Минкультуры, сообщило, что в Украине официально не запрещено исполнять песни Виктора Цоя. Песни артиста не подлежат запрету на публичное исполнение, поскольку он являлся гражданином Советского Союза, а не России. Также Цой не включен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Итак, депутат Наталья Пипа незаконно набросилась на парня, выполнявшего треки Цоя. Полиция оштрафовала подростка, но не за пение, а за брань на депутата. В то же время, сама Наталья Пипа не понесла наказание за незаконную съемку и распространение видео с несовершеннолетним без разрешения родителей.

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Вечером 2 июня во Львове, на улице Саксаганского, 20, рядом с хостелом Apartments, несовершеннолетний одессит под гитару исполнял песню Виктора Цоя. В то время, когда в Украине идет страшная война, родной город парня часто обстреливают, он продолжает тянуть в наше государство "культуру" из болот.

Народная депутат Наталья Пипа отреагировала на русскую музыку в публичном месте. В ответ он начал ругаться по-русски и заявил, что "Цой – легенда рока, понимаешь, б*ять".

Не прошло и несколько дней, как парень извинился. Однако были ли эти извинения искренними, сказать трудно.

Отметим, что российская музыка запрещена в Украине еще с 2022 года. Но до сих пор есть украинцы, которые слушают оккупантов, помогают им спонсировать войну.

Нардепка Наталья Пипа является членом фракции "Голос". Половина этой фракции не голосовала за запрет русских песен в Украине.