Не был гражданином России: можно ли в Украине исполнять песни Виктора Цоя
Источник:телеграмм-канал "Украинские новости"
2 июня во Львове разгорелся скандал – парень решил публично спеть песни Виктора Цоя. После этого Государственное агентство Украины по искусствам и художественному образованию сообщило, запрещены ли композиции этого советского артиста в Украине.
Поскольку во время полномасштабной войны украинцы максимально отказываются от всего русского, то поведение горе-музыканта возмутило львовян. На замечание юноша отреагировал бурно, но после заявления в полицию поспешил извиниться.
Важно От Kalush до Камалии: на музыкальной премии YUNA 2023 вручили награды – яркие фото
Можно ли в Украине исполнять песни Виктора Цоя
Госагентство по искусствам, которое подчинено Минкультуры, сообщило, что в Украине официально не запрещено исполнять песни Виктора Цоя. Песни артиста не подлежат запрету на публичное исполнение, поскольку он являлся гражданином Советского Союза, а не России. Также Цой не включен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.
Итак, депутат Наталья Пипа незаконно набросилась на парня, выполнявшего треки Цоя. Полиция оштрафовала подростка, но не за пение, а за брань на депутата. В то же время, сама Наталья Пипа не понесла наказание за незаконную съемку и распространение видео с несовершеннолетним без разрешения родителей.
"Фанат Цоя" выступил во Львове: главное об инциденте
- Вечером 2 июня во Львове, на улице Саксаганского, 20, рядом с хостелом Apartments, несовершеннолетний одессит под гитару исполнял песню Виктора Цоя. В то время, когда в Украине идет страшная война, родной город парня часто обстреливают, он продолжает тянуть в наше государство "культуру" из болот.
- Народная депутат Наталья Пипа отреагировала на русскую музыку в публичном месте. В ответ он начал ругаться по-русски и заявил, что "Цой – легенда рока, понимаешь, б*ять".
- Не прошло и несколько дней, как парень извинился. Однако были ли эти извинения искренними, сказать трудно.
- Отметим, что российская музыка запрещена в Украине еще с 2022 года. Но до сих пор есть украинцы, которые слушают оккупантов, помогают им спонсировать войну.