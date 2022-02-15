Российская гастролерша MARUV беременна первенцем: смелые фото в латексе
Источник:инстаграм MARUV
Певица MARUV, которая последние три года строит карьеру в России, скоро станет мамой. Она забеременела в 31 год и снялась в смелой фотосессии, подчеркнув округлившийся живот латексным платьем.
О первой беременности MARUV (настоящее имя – Анна Корсун) объявила в свой день рождения, 15 февраля. Вместо приветственного сообщения артистка опубликовала фото в черном латексном платье, которое эффектно подчеркнуло ее округлый живот. В подписи певица отметила, что они с мужем Александром готовятся стать родителями.
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У меня сегодня днюха, и я готова поделиться с вами невероятной новостью! Мы с Александром ждем малыша. Считаю это самым удивительным подарком,
– объявила гастролерша.
Эпатажная MARUV не рассказала, на каком месяце беременности находится, но, похоже, останавливать карьеру не планирует. В марте она представит новый альбом в стране-агрессоре, а в апреле поедет в тур по США.
Беременная MARUV в латексном платье / Фото из инстаграма гастролерши
Беременная MARUV в латексном платье / Фото из инстаграма гастролерши
Беременная MARUV в латексном платье / Фото из инстаграма гастролерши
С первой беременностью скандалистку MARUV поздравляет украинский и российский шоу-биз:
- TAYANNA: "Вау, крошка, поздравляю. Будь самой счастливой женщиной во всех своих проявлениях";
- Лариса Гузеева: "Какая красота";
- Маша Hima: "О Боже";
- Роман Каграманов: "Аня, Саша, поздравляю";
- Татьяна Терехова: "Поздравляю";
- Юрий Музыченко: "У меня есть шар любви для тебя";
- Даша Ролик: "Поздравляю";
- Яна Чурикова: "Вау, поздравляю и поздравляю".
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Чем скандальна украинская певица MARUV
- В феврале MARUV выиграла Нацотбор Евровидения-2019 с песней Siren Song, однако отказалась подписывать соглашение с НСТУ и не поехала на конкурс в Израиль, потому что якобы "хочет дарить творчество без цензуры".
- На самом деле скандал разгорелся из-за ее гастролей в России и неоднозначной позиции в отношении оккупированного Крыма.
- Певица якобы была готова распрощаться с выступлениями в стране-агрессоре, однако в том же году показала, на какой шоу-биз нацелена – радовалась российской награде "Прорыв года" на премии ZD AWARDS.
- Уже через месяц MARUV летала на радиостанцию в Россию и выступила на юбилее российского бизнесмена Иосифа Пригожина, который поддерживает Путина.
- С тех пор артистка не стеснялась получать московские награды, гастролировать по России и щеголять дружбой с запрещенными в Украине звездами, в частности Филиппом Киркоровым.