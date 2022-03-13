Россияне просили автограф под дулом автомата, – Евгений Синельников об ужасах войны под Киевом

Украинский режиссер Евгений Синельников, режиссер шоу "Орел и решка", всего несколько дней назад смог выехать из-под Киева по зеленому коридору. В коротком интервью он рассказал, что ему и его семье удалось пережить через 2 недели.

Телеведущий Слава Демин пообщался с Евгением в рамках шоу "Слава+" и расспросил его подробности эвакуации из столицы и как он "встретил" наступление России на своей земле. По словам режиссера и близкого друга Антона Птушкина, все началось 24 февраля. Изо дня в день у его дома под Киевом раздались взрывы, била артиллерия, падали ракеты.

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"Все развивалось по спирали, я не могу сказать, когда был критический момент. Сначала было страшно, когда в первый день летали истребители и самолеты их сбивали возле Гостомельского аэропорта. Потом были танки и залпы. Дальше начали попадать в дома рядом с нами. Самое страшное было слышать авиацию... Мне до сих пор снится, как однажды летел истребитель и выпустил в наш дом ракеты. Я кричу: "Быстро все в хранилище", все прячутся в коридор, я накрываю их своим телом и в этот момент происходит взрыв: вылетают все окна, падают люстры и штукатурка", – рассказал Синельников.

Но на этом ужасы не кончились. Впоследствии в дом Евгения пришло 20 окупантов якобы "с миром" и начали все обыскивать. Слава Демин спросил, узнали ли русские режиссера.

Да, меня узнали, говорили: "О-о, "Орел и решка", а дай нам автограф". А потому, что в доме было темно, я пишу ему автограф и он подходит ко мне с автоматом, наводит дуло и включает в себя подсветку. Извините, это п**дец. Не дай Бог кому это пережить,

– сказал мужчина.

Он считает, что именно его публичность спасла жизнь родных и его самого, поскольку других людей из соседних домов просто расстреляли.

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