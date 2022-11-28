Звезда "Спокойной ночи, малыши" хочет притолкаться на фронт Хрюшей и Степашкой: ей ответила Ефросинина

Экс-ведущая детской программы "Спокойной ночи, малыши" Ангелина Вовк придумала, как сделать так, чтобы Украина капитулировала. Ей всего-навсего нужно взять Хрюшу, Степашку, поехать на фронт и уговорить ВСУ сдаться. Маша Ефросинина отреагировала на эту ахинею.

Только недавно Маша Ефросинина поставила на место пропагандиста Соловьева, а теперь взялась за 80-летнюю Ангелину Вовк, которая также поддерживает войну в Украине. В программе шута Кремля Бориса Корчевникова она поделилась "мирным планом", для которого ей нужна только кукольная свинья Хрюша, заяц Степашка и музыка из "Спокойной ночи, малыши".

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Маша Ефросинина посмеялась над экс-ведующей "Спокойной ночи, малыши"

"Конечно думала, надо как-то остановить ту сторону. Чтобы они все-таки по-другому взглянули на эти события, и я сказала своей приятельнице, что я возьму Хрюшу и Степашку и поеду туда, на фронт. И обращусь к украинцам. У меня тоже есть украинская кровь. Я им тоже сказки читала. И думаю: "Вдруг меня услышат". Просто, мне кажется, если бы зазвучала эта музыка из программы "Спокойной ночи, малыши", и они услышали бы мой голос, я бы сказала: "Здравствуйте, дорогие девочки и мальчики. Остановитесь, что вы делаете. Вы же хорошие", – выдала Ангелина Вовк пропагандисту Корчевникову.

Ефросинина запостила в инстаграме отрывок из интервью и заявила, что это очередное доказательство того, что мозги у россиян промыты.

Господи, помоги этим людям самоуничтожиться раньше, чем они осознают, что живут с трухой вместо мозга,

– прокомментировала Маша Ефросинина.

В комментариях ведущую поддержали звездные друзья. Сергей Притула, например, отметил, что когда россияне прислушиваются к Хрюше и Степашке, то не зря их называют свинособаками: