Россияне снова украли: перевели песни о войне "Біля тополі" и "Ванька-встанька" на русский

Россияне продолжают демонстрировать низость и бездарность. На этот раз они украли украинские песни о войне "Біля тополі" и "Ванька-встанька". Использовали не только музыку, но и текст, который просто перевели на русский.

Украинская певица и блоггер, участница "Голоса страны" Маша Бондарнеко написала песню о войне "Ванька-встанька" , в которой высмеяла российских военных и посоветовала "приготовить пакет". Этот трек уже несколько месяцев популярен в сети, он понравился даже россиянам.

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Уже давно не секрет, что россияне не стесняются воровать украинское. Даже когда они воюют с украинцами, всячески высказываются против нас, продолжают воровать. Оккупантам понравился трек Маши и они решили просто перевести его на русский язык.

Украинцы сражаются за свое на всех фронтах. Интернет-пользователи начали массово жаловаться на украденную песню, поэтому ее заблокировали в ток-токе.

Текст Маши Бондаренко: "Ванька, встань-ка, що таке? / Приготуй собі пакет! / Ванька-встанька, не біжи! Вже немає куди йти!".

Текст русских: "Раз, два, три, четыре, пять / Не встанем повторять / Наш солдат идет вперед / Защищает свой народ".

Такая же ситуация с песней "Біля тополі" группы Enej, которая во время полномасштабной войны получила популярность благодаря исполнению артиста SHUMEI.

Текст Enej: "Там біля тополі калина росте / Мамині очі чекають тебе / Сива у розпачі плаче / Сина все чекає / Та в Бога вже його душа / Мам, я в бою за волю пішов в далечінь / За правду і долю нових поколінь / За тих, хто у морі далеко / І крилами лелеки повернуться живі".

Текст россиян: "Там где-то за полем калина растет / И мама сынишка со слезами снова ждет / Ты, мама, не плачь, я скучаю / Вернусь, я обещаю".

Это уже не первый случай, когда россияне цинично воруют украинские песни. Во время полномасштабной войны они оккупируют не только земли, но и пытаются присвоить искусство. Какие известные композиции они выдавали за свои – узнайте по ссылке.