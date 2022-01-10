В роскошном вечернем платье: первый выход королевы Летиции в 2022 году

Испанские королевские супруги осуществили первый публичный выход в 2022 году. Для него королева Летиция выбрала роскошное вечернее платье темно-синего цвета.

Монархи приняли участие в новогоднем праздничном параде, который состоялся в королевском дворце. Ее Величество в очередной раз продемонстрировала безупречный вкус в одежде.

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Вечерний образ королевы Летиции

Испанская королева Летиция предстала перед публикой в ​​вечернем платье темно-синего цвета. У наряда был приталенный верх и пышная юбка, что придало образу особой элегантности. На груди у Ее Величества была драгоценная брошь. А стройную талию Летиции подчеркнул пояс в тон платью. На улице королева надела теплую черную накидку.

В этот раз волосы она собрала в аккуратный низкий пучок, а на лице сделала фирменный макияж с акцентом на глазах.

Королевские супруги Испании / Фото Getty Images

Королевские супруги Испании / Фото Getty Images

Король Филипп VI позировал рядом с женой в парадной военной форме. На лицах монархов были защитные маски. Они в очередной раз показали, что необходимо заботиться о собственной безопасности, ведь пандемия коронавируса до сих пор царит в мире.