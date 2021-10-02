Роскошное платье Кейт Миддлтон относится к эксклюзивной коллекции 007 от Jenny Packham

На премьеру фильма "007: не время умирать" об агенте Джеймсе Бонде Кейт Миддлтон появилась в блестящем золотистом платье. Как оказалось, этот наряд вошел в капсульную коллекции 007 от Jenny Packham.

Знаменитая британская дизайнер Jenny Packham выпустила эксклюзивную капсульную коллекцию к 60-летию Джеймса Бонда. Коллекция 007 вышла в сотрудничестве с EON Productions.

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В коллекцию вошло 8 вечерних платьев, среди которых и блестящее золотистое платье, которое Кейт Миддлтон надела на премьеру фильма. Эти наряды отражают образы женских персонажей в фильмах об агенте 007 – "Умри, но не сейчас" и "Казино Рояль".

Фильмы о Бонде были кинематографической константой моей жизни, и их гламур всегда вдохновлял меня. Поэтому когда меня просят описать важный момент в моей карьере – увидеть один из моих дизайнов в фильме о Бонде – это точно один из них,

– высказалась Jenny Packham.

"От Урсулы Андресс, которая выходит из океана в белом бикини с пристегнутым к бедру ножом, до Екатерины Мурино в "Казино Рояль", драпированной горячим гранатовым атласом, мода женщин Бонда уникальная и неподвластна времени. Создание коллекции платьев в стиле Бонда в сотрудничестве с EON Productions было невероятным опытом", – добавила дизайнер.

Модели в роскошных платьях позировали в объективе фотографа Грега Уильямса. Локацией стал ресторан Isabels, что в Лондоне. Он якобы отражает весь гламур фильмов о Джеймсе Бонде.



Золотистое платье, которое надела Кейт Миддлтон / Фото с сайта 007

Истории платьев

В инстаграме дизайнер поделилась, что вдохновило ее на создание такой одежды. Темно-синее платье с блестками, накидкой и вырезами было создано благодаря Ани Амасовой, героине фильма "Шпион, который меня любил".



Коллекция платьев от Jenny Packham / Фото с сайта 007

Сильвия Тренч, героиня первого фильма о Бонде "Доктор Ноу" (1962), стала вдохновением для красного платья с тонким поясом и широкой юбкой.



Коллекция платьев от Jenny Packham / Фото с сайта 007

На серебристое платье с откровенными вырезами и с запахом модельера вдохновила Мод Адамс, которая сыграла девушку Бонда в фильмах "Человек с золотым пистолетом" и "Осьминожка".



Коллекция платьев от Jenny Packham / Фото с сайта 007