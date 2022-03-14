Российские оккупанты попали снарядом в дом Игоря Кондратюка: фото поврежденного дома

Продюсер Игорь Кондратюк, вступивший в терроборону, отмечает 60-летие. Одним из первых "подарков" был снаряд, попавший в его дом.

У известного украинского продюсера Игоря Кондратюка был дом под Киевом, где проживал с семьей. Но утром 14 марта снаряд от российских военных прилетов в дом разрушил его часть.

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Оккупанты попали в дом Кондратюка

Сегодня, 14 марта, Игорю Кондратюку исполнилось 60 лет. Но день юбилея он начал не очень радостной новостью.

Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистов. Русские – дерьмо планеты Земля, – попали в наш дом под Киевом. Пылайте в ад, имперские бесславные безмозглые отбросы! Слава ВСУ! Слава Украине! Смерть российским оккупантам,

– написал Игорь Кондратюк.

Продюсер показал кадры пострадавшего дома под Киевом. Судя по фото, снаряд задел только часть дома и не разрушил его полностью. Однако некоторые окна и дворик не уцелели.



Снаряд попал в дом Кондратюка / Фото из фейсбука Игоря Кондратюка



Снаряд попал в дом Кондратюка / Фото из фейсбука Игоря Кондратюка



Снаряд попал в дом Кондратюка / Фото из фейсбука Игоря Кондратюка

, не только дом Игоря Кондратюка пострадал от снарядов агрессора. Дом танцовщицы Илоны Гвоздевой полностью разрушили еще 3 марта.

Напомним, что Игорь Кондратюк служит в территориальной обороне одного из сел в сторону Житомира. На нужды Вооруженных Сил Украины он недавно перечислил 300 тысяч гривен.