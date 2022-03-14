Российские оккупанты попали снарядом в дом Игоря Кондратюка: фото поврежденного дома
Источник:фейсбук Игоря Кондратюка
Продюсер Игорь Кондратюк, вступивший в терроборону, отмечает 60-летие. Одним из первых "подарков" был снаряд, попавший в его дом.
У известного украинского продюсера Игоря Кондратюка был дом под Киевом, где проживал с семьей. Но утром 14 марта снаряд от российских военных прилетов в дом разрушил его часть.
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Оккупанты попали в дом Кондратюка
Сегодня, 14 марта, Игорю Кондратюку исполнилось 60 лет. Но день юбилея он начал не очень радостной новостью.
Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистов. Русские – дерьмо планеты Земля, – попали в наш дом под Киевом. Пылайте в ад, имперские бесславные безмозглые отбросы! Слава ВСУ! Слава Украине! Смерть российским оккупантам,
– написал Игорь Кондратюк.
Продюсер показал кадры пострадавшего дома под Киевом. Судя по фото, снаряд задел только часть дома и не разрушил его полностью. Однако некоторые окна и дворик не уцелели.
Снаряд попал в дом Кондратюка / Фото из фейсбука Игоря Кондратюка
Снаряд попал в дом Кондратюка / Фото из фейсбука Игоря Кондратюка
Снаряд попал в дом Кондратюка / Фото из фейсбука Игоря Кондратюка
Напомним, что Игорь Кондратюк служит в территориальной обороне одного из сел в сторону Житомира. На нужды Вооруженных Сил Украины он недавно перечислил 300 тысяч гривен.