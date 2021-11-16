Романтическая съемка Кейт и Уильяма в 10 годовщину брака: фотограф вспомнил, как все было

Фотограф Крис Флойд был автором чувственной фотосессии герцогов Кембриджских. Съемку устроили в честь их 10 годовщины свадьбы. Мужчина рассказал, что фотографировал супругов такими, какими они есть на самом деле.

16 ноября принц Уильям и Кейт Миддлтон празднуют 11 лет со дня помолвки. В этот день королевский фотограф вспомнил, как снимал романтическую фотосессию для супругов.

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Какой была съемка Кейт и Уильяма

Крис Флойд фотографировал королевскую чету по случаю их 10 годовщины свадьбы. Съемка проходила на территории резиденции Кенсингтонского дворца.

Королевский фотограф признался, что немного нервничал, но Кейт Миддлтон и принц Уильям помогли ему чувствовать себя непринужденно.

Это была настоящая честь. Мы просто отлично провели время. Мы собрались вместе на время съемок, и в течение пяти минут я смог быть самим собой. Я думаю, что они тоже были самими собой,

– считает Крис Флойд.

Фотограф поделился, что в процессе работы не чувствовал застенчивости из-за их статуса. Он просто выполнял свою работу.

"И на то время они были просто еще одной парой людей, которых я фотографировал. Я просто забыл, где я был и с кем я был, и я просто фотографировал пару, которая отмечала свои десятую годовщину свадьбы. Вокруг никого не было, были только я и они, и мы действительно прекрасно провели время", – рассказал он.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Вспоминаем образ Кейт Миддлтон

Для чувственной и нежной съемки герцогиня Кембриджская выбрала подходящий аутфит. Она предстала в воздушном платье от бренда Ghost с цветочным принтом. Светлая юбка удачно сочеталась с голубым верхом с V-образным вырезом.

Кейт Миддлтон довершила образ лаконичной драгоценной подвеской от Asprey, а волосы уложила в роскошную прическу с пышными локонами. Макияж Кэтрин был лаконичным и сдержанным.

Рядом с женой принц Уильям позировал в джинсовой рубашке, поверх которой надел джемпер и темно-синие брюки.



Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских