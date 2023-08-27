Участник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко женился на любимой: как поздравила Злата Огневич

Роман Свечкоренко принимал участие в реалити-шоу "Холостячка-2" и был фаворитом Златы Огневич. 26 августа парень женился на своей любимой Валерии Чернецкой, которая младше его на 10 лет.

Пара сыграла свадьбу под открытым небом в кругу друзей и родственников. В инстаграмме Роман и Валерия показали первые фото с празднования.

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Церемония бракосочетания Романа Свечкоренко с любимой прошла за городом в уютном саду. Женихи обменялись обетами на фоне лаконичной и стильной арки, украшенной легкой белой тканью.

Валерия Чернецкая выбрала красивое платье с вышитым орнаментом, подчеркнувшим ее фигуру. Оказывается, делали это платье почти все сутки, это полностью ручная работа. Образ невесты дополнила длинная пышная фата.

Букет девушка выбрала довольно необычный – собрала композицию из флористической зелени и белых цветов.



Роман Свечкоренко женился на Валерии / Фото из инстаграммы

На свадьбу были приглашены звездные гости. В частности, там заметили продюсера Евгения Таллера, блоггершу Ксению Манекен, участника "Холостячки-2" Максима Тарапата, ведущего Богдана Буше и многих других известных людей.

Смотрите больше фото со свадьбы Свечкоренко / Фото из соцсетей

В комментариях многие поклонники поздравили Романа и Валерию. В инстаграмме написала и Злата Огневич из "Холостячки-2". Певица лаконично поздравила Романа: "Поздравляю". Другие поклонники пары обрадовались этому событию:

"Вау! Рада за вас, как за себя!"

"Вы так хороши! Поздравляю!"

"Вы просто невероятны".

"Будьте счастливы".

"Приветствие вашей семьи".

"Пусть ваш союз будет наполнен любовью, согласием и взаимопониманием".

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