Участник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко женился на любимой: как поздравила Злата Огневич

27 августа 2023, 11:58
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Роман Свечкоренко

Роман Свечкоренко принимал участие в реалити-шоу "Холостячка-2" и был фаворитом Златы Огневич. 26 августа парень женился на своей любимой Валерии Чернецкой, которая младше его на 10 лет.

Пара сыграла свадьбу под открытым небом в кругу друзей и родственников. В инстаграмме Роман и Валерия показали первые фото с празднования.

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Церемония бракосочетания Романа Свечкоренко с любимой прошла за городом в уютном саду. Женихи обменялись обетами на фоне лаконичной и стильной арки, украшенной легкой белой тканью.

Валерия Чернецкая выбрала красивое платье с вышитым орнаментом, подчеркнувшим ее фигуру. Оказывается, делали это платье почти все сутки, это полностью ручная работа. Образ невесты дополнила длинная пышная фата.

Букет девушка выбрала довольно необычный – собрала композицию из флористической зелени и белых цветов.


Роман Свечкоренко женился на Валерии / Фото из инстаграммы

На свадьбу были приглашены звездные гости. В частности, там заметили продюсера Евгения Таллера, блоггершу Ксению Манекен, участника "Холостячки-2" Максима Тарапата, ведущего Богдана Буше и многих других известных людей.

Смотрите больше фото со свадьбы Свечкоренко / Фото из соцсетей

В комментариях многие поклонники поздравили Романа и Валерию. В инстаграмме написала и Злата Огневич из "Холостячки-2". Певица лаконично поздравила Романа: "Поздравляю". Другие поклонники пары обрадовались этому событию:

  • "Вау! Рада за вас, как за себя!"
  • "Вы так хороши! Поздравляю!"
  • "Вы просто невероятны".
  • "Будьте счастливы".
  • "Приветствие вашей семьи".
  • "Пусть ваш союз будет наполнен любовью, согласием и взаимопониманием".

Как начались отношения Романа и Валерии

  • Напомним, что Свечкоренко покинул проект "Холостячка-2" в финале после неожиданного возвращения в шоу. Впоследствии он быстро обрел новую любовь. Его отношения с Валерией начались почти сразу после проекта.
  • Роман Свечкоренко рассекретил новую возлюбленную в канун Нового 2021 года. Тогда в сети ее затравили за молодой возраст – девушка на 10 лет моложе избранника. В сети также начали обсуждать, как Валерия похожа на Злату Огневич.
  • Уже 27 октября 2022 года Роман сообщил о помолвка с девушкой. Он сделал любимое предложение и показал трогательное видео.
  • Для Романа Свечкоренко это уже второй брак. С бывшей женой Илоной он воспитывает общую дочь Мию.

Автор: Марія Бондар