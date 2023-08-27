Участник "Холостячки-2" Роман Свечкоренко женился на любимой: как поздравила Злата Огневич
Источник:Роман Свечкоренко
Роман Свечкоренко принимал участие в реалити-шоу "Холостячка-2" и был фаворитом Златы Огневич. 26 августа парень женился на своей любимой Валерии Чернецкой, которая младше его на 10 лет.
Пара сыграла свадьбу под открытым небом в кругу друзей и родственников. В инстаграмме Роман и Валерия показали первые фото с празднования.
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Церемония бракосочетания Романа Свечкоренко с любимой прошла за городом в уютном саду. Женихи обменялись обетами на фоне лаконичной и стильной арки, украшенной легкой белой тканью.
Валерия Чернецкая выбрала красивое платье с вышитым орнаментом, подчеркнувшим ее фигуру. Оказывается, делали это платье почти все сутки, это полностью ручная работа. Образ невесты дополнила длинная пышная фата.
Букет девушка выбрала довольно необычный – собрала композицию из флористической зелени и белых цветов.
Роман Свечкоренко женился на Валерии / Фото из инстаграммы
На свадьбу были приглашены звездные гости. В частности, там заметили продюсера Евгения Таллера, блоггершу Ксению Манекен, участника "Холостячки-2" Максима Тарапата, ведущего Богдана Буше и многих других известных людей.
Смотрите больше фото со свадьбы Свечкоренко / Фото из соцсетей
В комментариях многие поклонники поздравили Романа и Валерию. В инстаграмме написала и Злата Огневич из "Холостячки-2". Певица лаконично поздравила Романа: "Поздравляю". Другие поклонники пары обрадовались этому событию:
- "Вау! Рада за вас, как за себя!"
- "Вы так хороши! Поздравляю!"
- "Вы просто невероятны".
- "Будьте счастливы".
- "Приветствие вашей семьи".
- "Пусть ваш союз будет наполнен любовью, согласием и взаимопониманием".
Как начались отношения Романа и Валерии
- Напомним, что Свечкоренко покинул проект "Холостячка-2" в финале после неожиданного возвращения в шоу. Впоследствии он быстро обрел новую любовь. Его отношения с Валерией начались почти сразу после проекта.
- Роман Свечкоренко рассекретил новую возлюбленную в канун Нового 2021 года. Тогда в сети ее затравили за молодой возраст – девушка на 10 лет моложе избранника. В сети также начали обсуждать, как Валерия похожа на Злату Огневич.
- Уже 27 октября 2022 года Роман сообщил о помолвка с девушкой. Он сделал любимое предложение и показал трогательное видео.
- Для Романа Свечкоренко это уже второй брак. С бывшей женой Илоной он воспитывает общую дочь Мию.