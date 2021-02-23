Кузена королевы Елизаветы II Саймона Боуз-Лайона приговорили к 10 месяцам тюрьмы за нападение на женщину, гостившую в его родовом замке Глэмис в Шотландии. Он ворвался в ее спальню в феврале прошлого года.

До недавних пор Саймон Боуз-Лайон считался одним из самых завидных холостяков Великобритании. Он вошел в перечень 50 самых желанных мужчин страны по версии журнала Tatler в 2019 году. Впрочем, его репутацию очернила ситуация, к которой он оказался причастен.

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Родственника Елизаветы II осудили за насилие

Как сообщают в издании, 34-летний мужчина напал на 26-летнюю женщину во время вечеринки. Она находилась в спальне и в состоянии алкогольного опьянения Саймон пытался раздеть жертву нападения. Также он кричал, что хочет завести с ней роман. Инцидент продолжался около 20 минут.

В суде член королевской семьи Саймон Боуз-Лайон признал себя виновным, извинился за свое поведение и сообщил, что "алкоголь не является оправданием" для такого поведения.

Я не думал, что могу вести себя так, как это произошло, но мне пришлось принять это и взять на себя ответственность,

– сказал он перед судом.

Интересно: Саймон Боуз-Лайон – сын двоюродного брата королевы Елизаветы II. Человек происходит из знатного шотландского рода и является наследником клана Лайон. Из его семьи также происходят мать Елизаветы II и жена короля Георга VI – Елизавета Боуз-Лайон.

Подобные секс-скандалы в королевской семье: коротко

В секс-скандале в 2020 году также был обвинен сын Елизаветы II британский принц Эндрю. Его связывали с другом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальной торговле несовершеннолетними и педофилии.

О сексе с принцем Эндрю также рассказывала одна из потерпевших, которой на момент сексуального акта было 17 лет. Мужчина все заявления опроверг.