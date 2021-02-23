Родственника Елизаветы II обвинили в сексуальном насилии
Кузена королевы Елизаветы II Саймона Боуз-Лайона приговорили к 10 месяцам тюрьмы за нападение на женщину, гостившую в его родовом замке Глэмис в Шотландии. Он ворвался в ее спальню в феврале прошлого года.
Источник:Sky News
До недавних пор Саймон Боуз-Лайон считался одним из самых завидных холостяков Великобритании. Он вошел в перечень 50 самых желанных мужчин страны по версии журнала Tatler в 2019 году. Впрочем, его репутацию очернила ситуация, к которой он оказался причастен.
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Родственника Елизаветы II осудили за насилие
Как сообщают в издании, 34-летний мужчина напал на 26-летнюю женщину во время вечеринки. Она находилась в спальне и в состоянии алкогольного опьянения Саймон пытался раздеть жертву нападения. Также он кричал, что хочет завести с ней роман. Инцидент продолжался около 20 минут.
В суде член королевской семьи Саймон Боуз-Лайон признал себя виновным, извинился за свое поведение и сообщил, что "алкоголь не является оправданием" для такого поведения.
Я не думал, что могу вести себя так, как это произошло, но мне пришлось принять это и взять на себя ответственность,
– сказал он перед судом.
Подобные секс-скандалы в королевской семье: коротко
- В секс-скандале в 2020 году также был обвинен сын Елизаветы II британский принц Эндрю. Его связывали с другом Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в сексуальной торговле несовершеннолетними и педофилии.
- О сексе с принцем Эндрю также рассказывала одна из потерпевших, которой на момент сексуального акта было 17 лет. Мужчина все заявления опроверг.
- Впрочем, на фоне громкого скандала принц Эндрю был вынужден отказаться от обязанностей члена королевской семьи.
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