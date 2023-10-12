Не хотела, чтобы все знали, – родные Нины Матвиенко просят не рассказывать о ее последних днях
Источник:Главком
На днях в Киеве провели в последний путь легендарную украинскую певицу Нину Матвиенко. Она умерла в возрасте 75 лет и не дожила до своего 76-летия всего 2 дня.
Семья артистки не разглашает подробности о смерти женщины. Кроме того, они призвали "не спрашивать и не публиковать личные детали последних дней Нины Матвиенко", потому что знаменитость "не хотела, чтобы об этом все знали".
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Семья Матвиенко призвала не разглашать детали последних дней Нины Матвиенко
Об этом дочь певицы и другие ее родные призвали в памятке, которую раздали посетителям прощание с народной артисткой Украины. Оно проходило 11 октября в Национальной филармонии в Киеве на Владимирском спуске, 2.
Пожалуйста, если вы будете брать комментарии у публичных людей во время церемонии и в другое время (через день, месяц, год…) – просьба не спрашивать и не публиковать личные детали последних дней Нины Матвиенко. Она не хотела, чтобы об этом все знали. Уважайте, пожалуйста, желание Нины Матвиенко,
– призывали родные исполнительницы.
К тому же семья артистки подчеркнула, что "Нина Матвиенко хотела бы, чтобы ее запомнили такой, какой она была при жизни".
Просьба от семьи Нины Матвиенко / Фото Главкома
Прощание с Ниной Матвиенко: как это было
- С вечера 10 октября, в Свято-Феодосиевском монастыре в Киеве по улице Лаврской, 14, состоялось чтение псалтыря. Утром 11 октября совершили заупокойную литургию и панихиду. Впоследствии все желающие имели возможность попрощаться с Ниной Митрофановной в Национальной филармонии.
- Отдать честь народной артистке пришли Виктор Павлик, Монатик, Павел Зибров, Амадор Лопес, Виталий Кличко и многие другие украинские звезды.
- К тому же во время прощания с Ниной Матвиенко спел хор им. Г. Веревки, где исполнительница раньше была солисткой. Музыканты исполнили христианскую молитву "Святой Бог".
- Похоронили артистку на Зверинецком кладбище в Киеве.