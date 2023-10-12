Не хотела, чтобы все знали, – родные Нины Матвиенко просят не рассказывать о ее последних днях

На днях в Киеве провели в последний путь легендарную украинскую певицу Нину Матвиенко. Она умерла в возрасте 75 лет и не дожила до своего 76-летия всего 2 дня.

Семья артистки не разглашает подробности о смерти женщины. Кроме того, они призвали "не спрашивать и не публиковать личные детали последних дней Нины Матвиенко", потому что знаменитость "не хотела, чтобы об этом все знали".

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Семья Матвиенко призвала не разглашать детали последних дней Нины Матвиенко

Об этом дочь певицы и другие ее родные призвали в памятке, которую раздали посетителям прощание с народной артисткой Украины. Оно проходило 11 октября в Национальной филармонии в Киеве на Владимирском спуске, 2.

Пожалуйста, если вы будете брать комментарии у публичных людей во время церемонии и в другое время (через день, месяц, год…) – просьба не спрашивать и не публиковать личные детали последних дней Нины Матвиенко. Она не хотела, чтобы об этом все знали. Уважайте, пожалуйста, желание Нины Матвиенко,

– призывали родные исполнительницы.

К тому же семья артистки подчеркнула, что "Нина Матвиенко хотела бы, чтобы ее запомнили такой, какой она была при жизни".



Просьба от семьи Нины Матвиенко / Фото Главкома

Прощание с Ниной Матвиенко: как это было