"Родная, ну потерпи": как сестра Вики из "НеАнгелов" уговаривала ее петь со Славой Каминской

На днях Сеть всколыхнула публичная ссора экс-участниц группы "НеАнгелы". На Вику свалился шквал хейта за то, что она показательно ела торт с изображением Славы Каминской. За певицу вступилась ее сестра Ульяна, потому что якобы "дыма без огня не бывает".

Ульяна призналась, что после скандала бывших солисток дуэта "НеАнгелы" ей пришлось выслушивать угрозы Славы Каминской и "страшные нападки" на Викторию. Однако она попросила публику не делать поспешных выводов и не осуждать ее близкого человека.

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Сестра певицы, которая начала сольную карьеру под псевдонимом VIKTORIA, заявила, что вскоре фаны узнают правду о том, что происходило в группе "НеАнгелы" все 15 лет. Ульяна не раскрыла никаких деталей, но дала понять, что вся семья уговаривала Викторию работать со Славой Каминской

Всех здравомыслящих прошу обратить внимание на то, что дыма без огня никогда не бывает! И что главная фраза нашей семьи на протяжении многих лет "ну, родная, ну потерпи, это же работа" больше никогда не будет сказана,

– написала сестра Виктории Смеюхи.

Более того, Ульяна посоветовала фолловерам почитать, что такое буллинг и абъюз. Правда, неизвестно, с чем именно связан этот совет – с 15-летним сотрудничеством Виктории с Юрием Никитиным и Славой Каминской или с волной хейта, которая накрыла артистку после одиозного видео с тортом.

"Я бы и дальше молчала, но всему есть предел. Почему кому-то шутить можно, а кому-то – нет. Неужели невесело? Меня достали публичное высмеивание и травля сестры, которые прикрывают черным юмором... Я столько знаю, что когда начну говорить, могу не остановиться", – завершила сестра Вики из "НеАнгелов".



Фото из инстаграм-сторис сестры Виктории Смеюхи