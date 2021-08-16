Белое платье и обет самой себе: родители Jerry Heil отреагировали на курьезную свадьбу дочери
На днях популярная певица Jerry Heil устроила грандиозную свадьбу. Она вышла замуж за саму себя. На праздничную церемонию звезда пригласила родителей. Те не знали о формате мероприятия, они рассчитывали познакомиться с женихом.
На курьезную свадьбу Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шамаева), как и полагается, пригласила не только друзей, но и родителей. На церемонию под открытым небом они приехали в вышиванках и готовились к знакомству с избранником дочери. Родные певицы и подумать не могли, что она может жениться сама на себе.
Важно Jerry Heil "вышла замуж" и показала утро невесты: фото и видео
Мы же знаем, что у нее нет никакого кавалера, или есть на пять минут. Мы приехали, думали, что познакомимся с женихом. А здесь узнаем, что сама за себя замуж выходит,
– поделилась мама Jerry Heil.
На удивление, шутлива свадьба не разочаровала родителей звезды. Они не покинули праздник преждевременно – папа вел дочь под венец, а мама снимала все на телефон. В своем инстаграм-профиле женщина опубликовала фото с церемонии и поблагодарила Jerry Heil за веселое торжество.
"Классно у нас получилось. И на свадьбе хорошенько повеселились, и презентацию клипа "Тук, тук, тук" дочки увидели. То есть убили двух зайцев. Получили море удовольствия. Доченька моя родная, огромное тебе и всей твоей команде спасибо", – написала Людмила Шамаева.
Jerry Heil с родителями на свадьбе / Фото с инстаграма Людмилы Шамаевой
Какой была свадьба Jerry Heil
- Накануне церемонии 25-летняя певица устроила традиционное утро невесты – надела белый халат, приобрела букет из сухоцветов и золотое кольцо на безымянный палец.
- На свадьбе артистки были гости, ведущий, арка из цветов, стильный декор и свечи. Сама она была одета в асимметричное белое платье с объемными рукавами и босоножки на платформе. От украинских невест Jerry Heil отличалась разве что отсутствием фаты.
- Стоя перед зеркалом, звезда объявила обет самой себе и под возгласы "горько" поцеловала свое отражение. В конце вечера артистка угощала близких свадебным тортом.