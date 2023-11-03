Звезда "Сумерок" Роберт Паттинсон впервые станет отцом, – СМИ

Актер Роберт Паттинсон, который стал безумно популярным благодаря главной роли в фильме "Сумерки", вероятно, впервые станет отцом. Он и его избранница Сьюки Уотергаус вместе уже около 5 лет.

На днях звездная пара прогуливалась по улицам Лос-Анджелеса, когда папарацци сделали несколько фото влюбленных. Округлый живот девушки, который хорошо видно на фотографиях, спровоцировал слухи о беременности Сьюки.

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Робер Паттинсон впервые станет отцом

На кадрах, разлетевшихся по сети и побудивших прессу предположить, что девушка беременна, 31-летняя модель предстала в черном свитере Burberry на молнию. Его она соединила с серыми спортивными шортами. Завершая образ, Сьюки добавила модную кепку и спортивные кроссовки DC.

В то же время Роберт был замечен в сером пуловере с капюшоном, который надел с модными черными шортами Adidas в полоску и черными кроссовками On. К своему аутфиту он добавил бейсболку и черные солнцезащитные очки.

История любви Роберта Паттинсона и Сьюки Уотергаус

В 2018 году актер Роберт Паттинсон завязал романтические отношения с моделью Сьюки Уотергаус. Тогда пару впервые заметили на шоу Mamma Mia в Ноттинг-Хилл.

Звезды публично не обсуждают их отношения. Но в декабре 2019 года в прессе появились предположения о помолвке Паттинсона и Уотергауса. Инсайдеры сообщили, что в связи со вспышкой коронавируса Роберт и Сьюки начали жить вместе в Лондоне. Кроме того, по словам инсайдеров, пандемия укрепила их отношения и в 2019 году на рождественские праздники Роберт Паттинсон сделал предложение Сьюки Уотергаус, а девушка сказала ему: "Да".

Несмотря на постоянные слухи, пара решила не давать никаких официальных заявлений. Впоследствии летом 2020 года их заметили на прогулке. Тогда на безымянном пальце модели виднелось массивное золотое кольцо, которое и свидетельствовал о помолвке.