Роберт Де Ниро стал отцом в 79 лет: у актера родился седьмой ребенок

Американский киноактер, режиссер и продюсер Роберт Де Ниро стал отцом в седьмой раз. Об этом узнали случайно, когда звезду спросили, как быть отцом шести детей.

Роберт Де Ниро давал интервью по поводу выхода своего нового комедийного фильма "Папин уикенд", премьера которого запланирована на конец мая, а в Украине 1 июня. Во время разговора репортер сказала: "Я знаю, что у вас шестеро детей", но актер неожиданно исправил ее.

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Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом

На самом деле семь. У меня только что родился ребенок,

– заявил Роберт Де Ниро.

Позже представители актера подтвердили, что он действительно отец семи детей. Однако так и не рассекретили, кто родил ему еще одного малыша. В последний раз звезду фильма "Крестный отец" видели с инструктором по боевым искусствам Тиффани Чен. В июле 2022 года папарацци сфотографировали звезд на испанском курорте, когда они держались за руки.