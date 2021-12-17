Рэперка Alyona Alyona объяснила, почему в Украине массово слушают российскую музыку

Украинская артистка Alyona Alyona видела музыкальные рейтинги, которые публиковали разные сервисы в начале декабря, где преобладала российская музыка. По ее мнению, такие рейтинги не достоверны, ведь большую долю украинских слушателей составляет молодежь, которая не пользуется официальными подписками на музплатформах.

В эксклюзивном интервью Alyona Alyona рассказала, что не расстроилась, не увидев себя в рейтингах.

Читайте полностью Эксклюзивное интервью с Alyona Alyona: о скандалах, кастинге "Голоса страны" и российской музыке

"Все идет по своему течению и большинство пользователей, которые слушают музыку, приобретенную на платных площадках – это тинейджеры. Для них сейчас в Украине нет музыки, которая была бы для них доступной, интересной, такой однодневной. Соответственно, они слушают зарубежную музыку", – объяснила рэперка.

Она понимает, что украинскую музыку слушает также очень много молодежи, просто они ее ищут на бесплатных площадках: санклауде, в телеграме, на "пиратских" сайтах.

Поэтому говорить, что эти рейтинги очень правдивы – неправильно,

– констатирует Alyona Alyona.

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Как бороться с российской музыкой

Артистка призналась, что к российской музыке относится не очень положительно, поскольку убеждена, что украинской музыки сейчас достаточно и она очень конкурентоспособна. Своих слушателей она знакомит с украинскими синглами во время программы "Урбан чат" на "Нашем радио", поскольку хочет, чтобы украинцы знали "наших".

"Я знакомлю людей с такой андерграундной или мейнстримной музыкой, которая скоро станет популярной. Хочется, чтобы об этой музыке услышали больше, ведь я считаю, что проблема как раз в том, что ее мало слушают украинские слушатели", – подытожила звезда.

Alyona Alyona / Фото из инстаграма певицы

Музыкальные рейтинги 2021

Напомним, что согласно обновленному списку Apple Music, в сотне самых популярных песен, которые слушали украинцы в 2021 году, можно услышать только 5 украинцев. Однако четыре песни из пяти – на русском языке. Только одна – на украинском:

DOROFEEVA – gorit

Артем Пивоваров – "Дежавю" (российская версия)

WELLBOY – "Гуси"

Тина Кароль – "Скандал"

​LOBODA – moLoko

Что касается рейтинга музыкального сервиса Spotify, то ситуация там – не лучше. Лидером прослушиваний стал россиянин MORGENSHTERN. Также в списках не было ни одной украинской песни.